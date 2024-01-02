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港片「金手指」賣座佳 改編星洲小子股壇詐騙神話

香港新聞組／香港2日電
電影「金手指」是港星梁朝偉、劉德華相隔超過20年後，再次世紀合體演出，首周票房創下佳績。（取材自電影海報）
電影「金手指」是港星梁朝偉、劉德華相隔超過20年後，再次世紀合體演出，首周票房創下佳績。（取材自電影海報）

剛過去的2023年末，電影「金手指」壓軸登場，這部耗資3.5億元（港幣，下同，約4481萬美元）製作的鉅獻，是有史以來最大投資的港產片，演員陣容包括三位影帝梁朝偉、劉德華、任達華和蔡卓妍（阿Sa）等。12月30日上映後票房賣破410萬元（約52.5萬美元），榮膺2023年聖誕新年檔上映票房總冠軍。

香港01報導，「金手指」改編自1980年代最大宗詐騙案──佳寧案。在股價狂飆的背後，暗藏跨國大騙局、甚至捲入四宗迷離命案。迅速崛起然後瓦解的佳寧集團，在短短6年間神話破滅，此後卻成為廉署耗時最長最龐大的案件，全案歷時17年、花逾2億公帑、踏足8個國家才將主腦陳松青等人繩之於法。

「金手指」聚焦傳奇商人程一言（梁朝偉飾），從一名海外生意失敗的商人，搖身一變成為坐擁百億資產的嘉文集團主席，廉署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）一心追捕對方，揭破箇中財金騙局。

故事主角原型陳松青，新加坡人，70年代生意失敗破產後由星洲赴港，加入鍾正文家族的「益新集團」工作。1977年，他與鍾正文創立「佳寧集團」；3年後，佳寧隨即購入上市公司「美漢企業」，成功借殼上市，股價在短短一年狂飆十多倍。

真正令佳寧聲名大噪的，是1980年「金門大廈買賣案」。陳松青與鍾正文以9.98億港元購入金門大廈，卻在9個月後以16.8億賣掉，狂賺近7億。佳寧大肆擴張及收購，全盛時期坐擁3間上市公司及逾200間跨國附屬公司。

1982年開始，陳、鍾二人決裂拆夥，加上中英就香港前途問題談判，前景未明，以至物價大跌，各行業大受打擊。佳寧公布中期業績聲稱獲純利近2.7億，但僅一個月便宣布取消以現金派發中期息，佳寧股價一日暴跌三成。1983年1月，佳寧股票於在交易所停止買賣，創下全亞洲最大宗公司倒閉事件。

事後調查證實，佳寧清盤時欠債高達106億，且早年名震四方的金門大廈買賣案從未完成交易。調查期間與佳寧有密切關連的數宗命案，包括「大馬核數師之死」、「律師沉屍泳池」、「廉署主任自殺」及「法官車禍慘死」，背後又與佳寧案緊密掛鉤，卻永遠是不解之謎。

梁朝偉 香港 新加坡

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