2023離世名人／不捨 李玟 周海媚

李玟生前締造無數傲人紀錄。(取材自微博)

2023年香港 送走多位名人，有曾被時代雜誌評為「華人之光」的李玟 、參演金庸「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」的周海媚 、「香港樂壇教父」顧嘉煇、「喜劇泰斗」吳耀漢、邵氏小生宗華等人、還有澳門賭王何鴻燊的八姊何婉鴻，撫今念昔，追憶他們的事蹟與貢獻。

周海媚。(取材自微博)

李玟，48歲，華語天后 國際紀錄傲人

原名李美林的華語天后李玟，曾被「時代雜誌」評為「華人之光」，長期罹患憂鬱症，7月2日在家中輕生，被家人發現並送往醫院後，一直昏迷至7月5日搶救無效離世，享年48歲。

李玟生前締造無數驚人紀錄，包括曾是首位登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手、NBA首位演唱的華人歌手，也曾為茱莉亞蘿勃茲（Julia Roberts）主演的電影「落跑新娘」（Runaway Bride）演唱插曲，國際成績傲人。

李玟(上)在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。(路透)

其實李玟不只會唱，也會演，2002年她演出關錦鵬導演的「無菸草－菸絲萬縷」，還有李欣導演的「自娛自樂」等電影。

李玟逝世的消息公布數小時後，CNN、BBC、每日郵報等國際媒體紛紛報導，更成為「E!Online」點擊數最高新聞，全球都為這件憾事震驚不已。

李玟離世讓外界感傷，不少人將矛頭指向她的富商老公Bruce花心，Bruce被爆是香港利標品牌有限公司的CEO，身家高達20億港幣(約2.6億美元)，但被指並不如外界想像高。

李玟老公Bruce(右)婚內頻傳緋聞，讓李玟傷痛欲絕。(取材自微博)

周海媚，57歲，最美周芷若 鑲白旗格格

有「最美周芷若」稱號的57歲香港女星周海媚，12月11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，工作室終於發出聲明證實噩耗。

周海媚在「倚天屠龍記」飾演周芷若深植人心。(取材自微博)

周海媚多年前被爆遭紅斑狼瘡折磨，不過她親口駁斥罹病傳言，僅說是「血小板偏低的老毛病」。周海媚1985年參加香港小姐競選落敗後出道，曾是香港TVB80至90年代的一線當紅花旦，參演過「楊家將」、「流氓大亨」、「義不容情」、「笑傲在明天」、「今生無悔」等劇。之後定居於北京，長期在內地發展，擁有自己的工作室。

周海媚的家族瓜爾佳氏屬於滿州貴族鑲白旗，是女真族當中最大的一支，地位顯赫，因此，她更是擁有滿清「真格格」的身分。

周海媚21歲時曾與大她10歲的初戀港星呂良偉有過一段婚姻，一年後閃電離婚。周海媚曾有過八段情史，包括和黎明、日本男星永瀨正敏、富商伍士榮及小她7歲的劉姓建築師均傳出戀情，但最後都無疾而終。

周海媚因參演金庸名作「倚天屠龍記」，被封為「最美周芷若」，金庸甚至曾對外表示：「早知道是周海媚演周芷若，我就改結局了，讓周芷若和張無忌結婚。」

周海媚被封為「最美周芷若」。（取材自微博）

顧嘉煇，92歲，樂壇教父 港劇歌曲代表

「香港樂壇教父」顧嘉煇今年1月3日傳出在加拿大離世，享壽92歲。顧嘉煇於1931年在廣州出生，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港，他的姊姊是1950、60年代著名歌星顧媚。

他生前創作無數家喻戶曉的電影歌曲及電視劇主題曲，包括「上海灘」、「倆忘煙水裡」、「獅子山下」、「小李飛刀」、「倚天屠龍記」等，連同廣告歌曲共創作逾1200首歌曲；資深樂評人黃志華表示，顧嘉煇作品掀起1970至1980粵語流行曲熱潮，是港劇歌曲代表。

顧嘉煇與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一，獲得不少音樂獎項，也曾獲頒香港藝術發展局「香港藝術發展獎2010」終身成就獎，並在1998年和2015年先後獲頒銅紫荊星章和金紫荊星章。對於顧嘉煇的離世，劉德華、汪明荃等眾香港明星皆發文悼念，盛讚他開拓了上世紀香港樂壇黃金年代 。

圖為顧嘉煇2015年3月15日舉行榮休盛典演唱會記者會。(中通社資料照片)

吳耀漢，83歲，喜劇泰斗 從未想過退休

「五福星」資深香港綠葉演員吳耀漢4月9日病逝，享壽83歲。深具喜劇天分的他從影40多年，演過逾百部電影，經典作品包括「發錢寒」、「慌失失」、「提防小手」及「神勇雙響炮」等，其中以「五福星撞鬼」系列電影走紅，被譽為「喜劇泰斗」。

吳耀漢二度提名香港電影金像獎影帝，為影壇留下許多爆笑角色，儘管晚年每日洗腎四次，他曾表示從未想過退休，覺得多活一天都是賺到：「我會一直拍到掛掉（死去）。」

吳耀漢小時候曾於英國求學，後來進入英國的戲劇學院攻讀，還曾在當地英國廣播公司（BBC）參演電視喜劇。最讓他闖出名號、最具代表性的，莫過於1980年代的「五福星撞鬼」、「福星闖江湖」等「福星」電影系列，吳耀漢飾演的「大山地」熱中隱身術、心靈動力學等奇術，最會整蠱搞怪笑翻群眾。

1996年舉家移居英國，僅偶爾在電影「通天神探狄仁傑」、「古墓奇兵：風起雲湧」客串露面。直到2013年，吳耀漢才在電影「殭屍」復出。

晚年他曾因心臟血管栓塞動手術，後來還罹患嚴重腎臟病，被迫得停工休養。而他生前最後一部上映作品，為香港電影「風再起時」，片中飾演女主角杜鵑的父親，也為香港一代綠葉留下身影。

吳耀漢被譽為香港「喜劇泰斗」。（本報資料照片） 吳耀漢（左起）曾與張曼玉、林青霞、秦漢合演「滾滾紅塵」。（本報資料照片）

宗華，79歲，邵氏小生 劇作遍及港台

昔日邵氏電影小生宗華4月26日驚傳在睡夢中辭世，享壽79歲。

生於香港的宗華本名鄒忠志，在香港出演過「獨臂刀王」、「流星蝴蝶劍」等片，之後前往台灣發展，中間轉型導演、製作人，也曾和馮寶寶合作過多部古裝戲，之後銷聲匿跡，直到2011年台灣民視時任總經理陳剛信力邀才復出，先後演出台灣電視劇「父與子」、「風水世家」。

宗華曾有過兩段婚姻，他生前愛美食，廚藝非常好，友人們最喜歡他拿手的紅燒肉，原籍山東的他曾說媽媽很會做各種麵食，從小吃膩了，長大後反而不愛麵食。當年他到香港發展時，許多邵氏大明星每天都到他家排隊，只為了吃他媽媽做的蔥油餅。

宗華對表演、戲劇的熱情不減，特別會說故事的他，常無酬又大方地給予製作團隊協助，是圈內公認的大好人。

演員宗華79歲辭世。(視頻截圖)

何婉鴻，106歲，賭王八姊 熱心教育公益

有「八姑娘」之稱的何婉鴻，是澳門賭王何鴻燊的八姊，2月28日在澳門離世，享嵩壽106歲。

何婉鴻是澳門旅遊娛樂股份的股東、永遠營榮譽董事、澳娛綜合司庫長。訃告指，何婉鴻畢生熱愛工作，熱心教育和公益慈善。何婉鴻唯一的女兒馮紹漣1999年就已經離世，享年56歲。何婉鴻膝下無子，四太梁安琪將其接到家中照顧。

賭王何鴻燊出生於13個兄弟姊妹的大家庭，何婉鴻排行第八，早年從香港大學畢業後，又去蘇格蘭進修英文教學文憑，回港後從事教育工作多年，曾任立基教育學院院長。

澳門賭王何鴻燊（右）與八姊何婉鴻（左）相差八歲，何婉鴻於2月28日時病逝，享嵩壽106歲。(取材自微博)