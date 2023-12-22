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香港海關搜查7派對房間拘5人 逾20萬首歌侵權

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

臨近聖誕，海關為打擊派對房間提供侵犯版權卡拉OK歌曲，本月5日至20日採取代號「喜鵲」的執法行動，突擊搜查了7間位於全港多區的派對房間，檢獲7套卡拉OK播放機，載有超過20萬首涉嫌侵權歌曲，以及一台載有盜版遊戲的遊戲機及一批電視及影音器材，估計市值共約15萬元（港幣，下同，約4808.3美元）。

香港01報導，海關行動合共拘捕5名介乎25至41歲的男女被捕，當中4人為有關場所負責人，目前均獲准保釋。海關相信，該批卡拉OK機提供超過20萬首涉侵權歌曲，強調會繼續打擊侵權活動。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任梁文聰表示，人員近期發現有不少派對房間涉嫌提供侵權卡拉OK歌曲供顧客使用，經調查後鎖定多個目標地點，並在版權持有人協助下，突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角和葵涌的派對房間，起出共7台可播放侵權歌曲的卡拉OK機、一台疑載有盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，總值共約15萬元，經點算有關卡拉OK機共載有超過20萬首涉嫌侵權的歌曲。

行動期間，海關人員亦拘捕了介乎25至41歲的3男2女，當中除一人是店員外，其他均是場所負責人，他們涉嫌違反《版權條例》。梁文聰指，涉案的派對房間都有在社交平台進行宣傳，以每小時200至500元的收費，供顧客使用場內的卡拉OK機和遊戲機等娛樂設施，而涉案的卡拉OK機包括不同品牌和製造商，沒證據顯示它們來自特定地方。

他形容有關房間的負責人警覺性高，顧客提問時只會提供房間所屬區域，並只會在顧客繳付全額費用、以及在使用場地當日，才會告知房間詳細地址；大部份房間亦是以自助形式營運，即只會向顧客提供大門密碼，場內沒負責人或店員駐守，意圖藉此逃避執法人員追查。梁文聰表示，人員早前突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角和葵涌的派對房間，而涉案房間負責人警覺性高，只會在顧客繳付全額費用、以及在使用場地當日，才會告知房間詳細地址。

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