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周海媚8段情史 認愛黎明、祕嫁呂良偉

香港新聞組／香港13日電
周海媚（右）曾嫁給呂良偉，婚姻僅維持1年。（取材自微博）
周海媚（右）曾嫁給呂良偉，婚姻僅維持1年。（取材自微博）

「最美周芷若」香港女星周海媚21歲時曾與大她10歲的初戀港星呂良偉有過一段婚姻，一年後閃電離婚，至今都尚未再婚，呂良偉稍晚則在微博悲痛發聲：「太突然了！海味，一路走好。」

呂良偉在微博發文悼念前妻。（取材自微博）
呂良偉在微博發文悼念前妻。（取材自微博）

呂良偉轉發周海媚的工作室聲明，難過表示：「太突然了！海味，一路走好。聽到這個消息久久不能平靜，謝謝妳帶給世界這麼多美好，願妳在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」網友一度以為他把海媚的名字寫錯，但有網友解釋，在香港粵語就是叫海味。

呂良偉。（取材自微博）
呂良偉。（取材自微博）

周海媚與呂良偉1986年因為合作「小島風雲」墜入愛河，交往2年後，在1988年在美國拉斯維加斯祕密結婚，不過1年後傳她因忙演藝事業，無法勝任照顧呂良偉父親的責任，2人因此有了爭執而以離婚畫下句點。這也是周海媚此生唯一的婚姻紀錄。其實兩人離婚後並未交惡，反而成為好友，在工作場合碰面也會互相打招呼，是很好的離婚典範。

周海媚有八段情史，包括之後陸續和黎明、日本男星永瀨正敏、富商伍士榮及小她7歲的劉姓建築師傳出戀情，但最後都無疾而終。她與建築師男友愛情長跑12年，但因她仍有事業心，最終仍以分手收場。多年來周海媚都未再嫁，後來受訪被問到至今不婚主因，她表示自己是很嚮往自由的人，「如果連逛街穿什麼都要被管，我不能！」

呂良偉曾透露周海媚是演員，生活不規律，父親很不習慣，但否認是因黎明介入才「離婚」。不過當時外界認為，周海媚在婚後不久拍攝戲認識了黎明，當時2人都還沒有大紅大紫，而呂良偉則憑《上海灘》、《雪山飛狐》等劇走紅，受很多女星青睞，讓周海媚有了不安全感，因此常找黎明訴苦。不過，黎明始終否認2人戀情，反而周海媚大方承認。

周海媚 香港 微博

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