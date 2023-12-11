港區選地委會界別 民建聯成大贏家 工聯會逾半敗陣

香港示意圖。(圖：shutterstock)

區議會選舉已經完結，全港44個地方直選選區共88席，18區地區委員會界別共176席。其中地區委員會界別投票 時間於昨午2時半結束，投票率為96.92%，民建聯取得68席成為大贏家。

綜合香港 媒體報導，地區委員會界別選舉結果出爐，民建聯派77人參選，取得68席，當選率達88%，其中北區7人全部當選，但民建聯元老陳鑑林兒子陳俊傑參選觀塘區「三會」界別落敗；其次是派12人參選的新民黨，取得10席，當選率達83%。

另一傳統建制政黨工聯會勝率不到一半，派21人參選僅取得9席，當選率近43%。經民聯派9人參選，取得8席，當選率近90%，當選者包括富豪趙世曾之子趙式浩、眼科醫生龐朝輝；自由黨派3人，取得2席，當選率近67%；勞聯取得1席，公屋聯會亦有一人在觀塘區勝出。

另外，有8名當選者為現任區議員，這次轉往地委界參選也成功連任。

地方直選選區陸續公布結果中，競爭最激烈選區之一的油尖旺南選區有6名候選人競逐兩個議席，由民建聯葉傲冬及沒有政治聯繫的關煒曦當選。

九龍城南選區，民建聯吳寶強及經民聯李超宇當選；九龍城北選區，報稱無政治聯繫的林博及民建聯關浩洋當選；深水埗東選區，民建聯林偉文及經民聯陳國偉當選；深水埗西選區，民建聯何坤洲以及未有申報政治聯繫的胡詩韻當選。

黃大仙西選區，民建聯潘卓斌及東九龍居民委員會的楊諾軒勝出；黃大仙東選區，工聯會譚美 普及民建聯越毅強勝出；屯門北選區，民建聯賴嘉汶及新民黨蘇嘉雯當選；東區區議會康灣選區，民建聯李清霞及工聯會吳清清當選；沙田南選區，新民黨林宇星與工聯會古偉冰當選；將軍澳南選區，民建聯施彬彬、工聯會黃遠康當選。