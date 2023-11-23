香港半世紀北角新光戲院 傳近億美元賣給教會

位在香港北角的新光戲院傳出近8億港元易主，據市場人士透露，買家為教會。（取材自香港旅遊發展局）

擁半世紀歷史的香港 北角新光戲院鋪址，較早前於市場標售，消息稱項目獲用家以約8億元（港幣，下同，約1億美元）承接，傳由教會購入。

香港經濟日報報導，20年前，資深投資 者羅守輝標售北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分、地下、1至6樓及天台，亦即北角新光戲院鋪址，並於9月尾截標。據悉，物業除了面積大，適合各類用途，而是次招標，涉及該物業佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，而物業位處北角最繁華地段，有一定重建價值，故獲數個發展商競投，

據悉項目最終以近8億元售出，物業總建築面積約9.6萬平方呎，總地盤面積約2.98萬平方呎，按成交呎價計約8300餘元。市場人士透露，買家為教會，故相信新光戲院或將結業。僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，物業現時地下至5樓為戲院及商業部分，而6樓則為住宅部分。

新光戲院於1972年開幕，為香港少數現存的大型粵劇表演場地。現時物業設兩院，1院設有1033座位，除了提供予粵劇表演外，亦可以上演舞台劇 及各類型演唱會，戲院至今已有51年歷史，可謂北角地標。

2003年投資者羅守輝以1.68億元，向僑光置業購入新光戲院及僑輝大廈商場業權，2005年有意將物業發展主題商場，粵劇界人士汪明荃交涉，民政事務局亦斡旋，業主願意延續租期。

2012年，經營新光戲院的香港聯藝機構以商業考慮為由不續約，原定同年2月19日結業，戲劇團盛世天創辦人李居明與業主洽商，新光戲院於結業前兩日成功延續合約4年，李居明投資逾千萬港元將建築物翻新。羅守輝持貨20年，轉手獲利約6.32億元，物業升值近4倍。

事實上，羅守輝為過去一年市場上最積極沽貨的投資者，先後售出多項商鋪、商廈物業等，已涉及數十億元。