我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

香港半世紀北角新光戲院 傳近億美元賣給教會

香港新聞組／香港23日電
位在香港北角的新光戲院傳出近8億港元易主，據市場人士透露，買家為教會。（取材自香港旅遊發展局）
位在香港北角的新光戲院傳出近8億港元易主，據市場人士透露，買家為教會。（取材自香港旅遊發展局）

擁半世紀歷史的香港北角新光戲院鋪址，較早前於市場標售，消息稱項目獲用家以約8億元（港幣，下同，約1億美元）承接，傳由教會購入。

香港經濟日報報導，20年前，資深投資者羅守輝標售北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分、地下、1至6樓及天台，亦即北角新光戲院鋪址，並於9月尾截標。據悉，物業除了面積大，適合各類用途，而是次招標，涉及該物業佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，而物業位處北角最繁華地段，有一定重建價值，故獲數個發展商競投，

據悉項目最終以近8億元售出，物業總建築面積約9.6萬平方呎，總地盤面積約2.98萬平方呎，按成交呎價計約8300餘元。市場人士透露，買家為教會，故相信新光戲院或將結業。僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，物業現時地下至5樓為戲院及商業部分，而6樓則為住宅部分。

新光戲院於1972年開幕，為香港少數現存的大型粵劇表演場地。現時物業設兩院，1院設有1033座位，除了提供予粵劇表演外，亦可以上演舞台劇及各類型演唱會，戲院至今已有51年歷史，可謂北角地標。

2003年投資者羅守輝以1.68億元，向僑光置業購入新光戲院及僑輝大廈商場業權，2005年有意將物業發展主題商場，粵劇界人士汪明荃交涉，民政事務局亦斡旋，業主願意延續租期。

2012年，經營新光戲院的香港聯藝機構以商業考慮為由不續約，原定同年2月19日結業，戲劇團盛世天創辦人李居明與業主洽商，新光戲院於結業前兩日成功延續合約4年，李居明投資逾千萬港元將建築物翻新。羅守輝持貨20年，轉手獲利約6.32億元，物業升值近4倍。

事實上，羅守輝為過去一年市場上最積極沽貨的投資者，先後售出多項商鋪、商廈物業等，已涉及數十億元。

投資 香港 舞台劇

上一則

閨密詐21萬… 上海女被騙活不過31歲 砸錢買法器續命

下一則

15歲女陪侍 「吹了近一箱啤酒」墜3樓

延伸閱讀

古天樂原要扮老演出變態院長 「白日之下」導演曝內幕

古天樂原要扮老演出變態院長 「白日之下」導演曝內幕
許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管

許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管
LGBTQ問題分歧 喬州261教會退出聯合衛理公會

LGBTQ問題分歧 喬州261教會退出聯合衛理公會
如何減少出租屋房東的風險？

如何減少出租屋房東的風險？

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬