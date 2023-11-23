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調查：移英港人5成失業 花錢非常謹慎 99%無意回港

香港新聞組／香港23日電
不少港人透過BNO Visa移民英國，據英國一項調查，移英港人65歲以下受訪者有5成失業，但99%的人無意回港；圖為BNO護照。（中央社）
不少港人透過BNO Visa移民英國，據英國一項調查，移英港人65歲以下受訪者有5成失業，但99%的人無意回港；圖為BNO護照。（中央社）

自2021年1月，超過12萬港人以BNO Visa移民英國。移英港人組織「Welcoming Committee for Hong Kongers 歡迎香港人委員會」22日公布一項調查，指移英港人的就業率較英國當地居民低，部分對其英語能力缺乏信心成求職障礙。組織指，移英港人應在申請簽證階段時了解當地大學提供的免費課程。

綜合香港01、香港經濟日報等港媒報導，研究調查訪問2000多名經BNO Visa移英的港人，當中36%受訪者擁有學士學位，23%擁有碩士或以上學位，18%人的最高學歷為香港中學文憑，主要為55歲以上受訪者。受訪者介乎25至64歲，惟只有一半正在工作，其中35%全職工作，9%兼職工作，6%是自雇人士，較英國當地76%的就業率偏低。 47%受訪者表示工作與其技能和經驗不匹配，有24%人不滿意薪水，五分之一的人表示工作過度。

換言之有五成人失業，不少港人認為英語能力、及工作資歷未獲認可影響求職，只有11%認為自己的英語口語「非常好」，亦有受訪者指資格未能得到認可，及缺乏職業建議和支持。

大多數人對他們選擇開始新生活的英國城鎮感到正面。但超過4成表示自抵達英國以來，他們的財務狀況已經惡化，10%表示「嚴重惡化」，53%表示，高昂的生活成本對其財務狀況產生了負面影響。其他人則發現安定下來並建立新的人際網路變得更加困難，另有八分之一的人表示他們在工作中感到孤立， 5%的人報稱遇到歧視情況。

有受訪者表示她找工作半年後才找到定期合約工作，時薪只比最低工資高一點，且生活成本比她預期高，在支付高額水電費、市政稅、網路和其他必要費用後，必須非常謹慎地花錢。

雖然如此，99%受訪者表示沒有計畫返回香港。預計未來幾年還有約30萬港人到英國生活。

調查顯示，經BNO Visa移英港人的學歷較一般香港及英國居民高，亦在專業職群中占較高比例，如他們的技術運用得宜，相信可以幫助減少當地多個行業技能差距，並刺激經濟增長。組織又指，融合的各個方面都需要良好的英語能力，包括工作、社交及公民參與，移英港人應在申請簽證階段時了解當地大學提供的免費課程，當局、學校及工作機構亦應通知員工有關資訊。

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