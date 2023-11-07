港股遇颱就休市 港府半年內檢討調整避損失

香港計劃調整現行天候惡劣股市就暫停交易的做法。圖為今年10月，小犬颱風為香港帶來豪大雨的景象。（中通社）

香港 股市常會受颱風來襲影響而暫停交易，連帶影響滬深港通北向交易及衍生品市場，引發眾多內地投資 人不滿。對此，香港財經事務及庫務局長許正宇6日表示，就維持在惡劣天氣下交易、優化交易機制等，港交所和香港證監會現正積極研究具體方案，希望在6個月內落實或徵詢市場意見。

香港證監會發言人表示：「允許惡劣天氣下正常交易的倡議，整體有益於香港」，香港交易所正在評估有關安排。

今年9月，因颱風加上暴雨 ，導致港股連續兩個周五休市。但內地A股從未因天氣惡劣而休市，這讓許多蒙受損失的內地投資人質疑：港股為什麽就這麽「任性又嬌氣」？

內地證券時報報導，由港交所、香港證監會及香港本地金融機構組成的工作小組，正在起草允許在颱風暴雨期間正常交易的計畫，以跟進港府2月在財政預算案提出的相關倡議。

今年2月，財政司長陳茂波也曾表示，交易所正在探索如何在惡劣天氣下保持香港股票市場正常運作。鑒於香港經常遭遇熱帶氣旋襲擊，一年大約會有數次因颱風暫停交易。

但香港關於「颱風不停市」的規畫安排，過去幾個月一直沒有明顯進展。

根據恒指公司發布數據顯示，今年前八個月，香港股市日均成交額為1120億元（港幣，下同，約143.2億美元）。若按此日均成交額計算，港股9月停市2個交易日就損失約2240億元的成交額。

港交所目前向買賣雙方收取交易費0.00565%，但會向ETP證券莊家交易有豁免率。以港股少了2240億元成交計算，粗估港交所損失約2500萬元的收入。

此外，港股停市不止影響股票成交，期貨期權市場同樣受影響，且滬深港通暫停，港交所無法從北向交易分成內地交易所需手續費，以期貨期權今年以來成交穩定、北向通日均交易規模以千億元計算，停市一天的影響不容小覷。