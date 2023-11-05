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香港聖保羅書院校長：移民潮影響已減少

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

位於中西區、有172年歷史的直資男校聖保羅書院，4日舉行中一入學簡介講座，兩場簡介會約1200人參與。校方指，2024/25學年維持約100個中一學額供校外生申請，明年2月24日面試；另預留10個叩門學額，於明年中一放榜後接受申請。

綜合香港01、明報報導，校長源迪恩說，去年共收約1600份申請入讀本學年小一，即16人競爭一個學額。他指留意到移民潮影響減少，今年只有2至3位同學退學。

源迪恩說，有收到內地學生插班申請，收生時不會特意看家長背景，故不清楚是否有高才通家長。助理副校長陳家俊說，面試內容分中英文對答及中文小組討論，盼看到學生真誠，「model answer（標準答案）可能會大打折扣」。

家長劉太昨與兒子參加簡介會，她說聖保羅書院是首選，對簡介會上台分享的學生印象深刻，認為他們自信大方，亦對兒子有信心，稱兒子成績不錯，考慮申請獎學金。家長吳女士的兒子正讀小六，昨因活動未能出席簡報會，她說聖保羅書院是第一選擇，認為該校活動豐富吸引，課程相較官校多元，並提供國際高級程度考試（IAL）課程。

面試 香港 移民

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