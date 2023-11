同運會在港開幕 葉劉：香港正創造歷史

香港示意圖。(圖:shutterstock)

爭議不斷的同樂運動會(Gay Games),4日在香港 伊利沙伯體育館舉行開幕禮,亦是首次在亞洲舉辦。行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀未受早前立法會議員批評聲音影響,擔任活動主禮嘉賓,現場鼓掌聲延綿不絕,不時更有人大叫「多謝你葉太」。

香港01報導,開幕禮下午4時許開始,有市民在場外反對示威,警方場外戒備森嚴,多架警車及戰術巴士停泊在伊館外,反恐特勤隊也有在附近巡視。

葉劉致辭時稱,為香港主辦方跨過各種困難成功申辦感到驕傲,指「今日正在創造歷史(History is being created today)」,又稱過去香港獨立司法制度已在多項判決中,展現香港城市共融及包容一面。

何君堯等多名立法會議員早前批評葉劉淑儀擔任同樂運動會主禮嘉賓,更指運動會真正議程是推動同性婚姻合法化,並稱此舉或涉抵觸國安法。運動會今日舉行開幕禮,葉劉淑儀無懼批評聲音,下午5時許抵達現場,另外蘭桂坊集團主席盛智文也出席。

葉劉致辭時稱,香港主辦方2016年申辦同樂運動會,是促進城市進步的大膽嘗試,樂見主辦方排除萬難,夢想變成真實,也為香港成為首個舉辦同樂運動會的亞洲城市感到驕傲及自豪,「今日正在創造歷史。(History is being created today)」

她稱,港府及市民重視反歧視 、共融及包容,稱香港獨立的司法制度下,已有無數同志 相關的判決彰顯共融包容,包括在LGBT婚姻、私隱、公務員福利、公屋及生育等權利,更稱「向我們的獨立司法豎起大拇指(Thumbs up to our independent court)」。

她說,今次運動會有超過40個國家、2300名參加者,其中以香港及內地參加者最多,又笑言現在是香港最好、最舒服季節,希望參加者再赴港,並宣揚這裡是安全、穩定及友善的城市。

來自不同國家的運動員及參加者下午進場。有移民加拿大的廣東人表示,香港同志活動場地外常有反對聲音,認為不同聲音要互相聆聽;來自英國、住在香港的參加者則稱,對議員及組織的反對聲音感失望,強調運動會是象徵多元性,只會帶來好處。