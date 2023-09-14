我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

深圳法國餐混三色豆 港人怨中伏 網譏：付智商稅

香港新聞組／香港14日電
有港人北上深圳遊玩，分享吃「法國餐」經驗，其中沙拉所用食材竟有「三色豆」，網民直呼離譜。（取材自臉書）
有港人北上深圳遊玩，分享吃「法國餐」經驗，其中沙拉所用食材竟有「三色豆」，網民直呼離譜。（取材自臉書）

一到假期有不少港人都會選擇北上深圳吃喝遊玩，日前有港人在社交平台上指自己在深圳吃「法國餐」，但整餐飯不但環境裝修寒酸，就連食品都超普通，人均竟然要1000元人民幣（約137.5美元），當中的一款菜色更讓網民直呼「超離譜」，笑指樓主根本是付「智商稅」。

綜合香港01、新傳媒報導，日前，有北上的港人於社交平台上發文表示，自己北上一嘗「法國菜」，但沒想到餐廳除了位於商廈的高層位置，有個大大城市景外，內裡的裝修細節，全部都不到位，從樓主照片可見，餐廳地上沒有地毯，而且裝飾亦相當簡陋。

但就連餐廳最重要的「食物」都相當的普通，雖然分量充足，但食物烹調上卻仍有不少參差，「牛舌不夠熟，鵝肝太熟」。樓主表示，兩個人總共埋單需要2000多人民幣，讓網民都對價錢感到驚訝。

樓主於貼上數張餐廳菜色照片，有眼利的網民發現，菜色當中的沙拉所用的食材竟然是不少人的「公敵」的「三色豆」，讓網民都直呼「超離譜」、「成件事錯了」、「花2000元吃三色豆？」。網民表示「笑死，深圳食法國餐」、「2000蚊智商稅」，網民嘲諷該餐廳如「樓下的茶餐廳」，「在私密性和空間感上都不合格，根本不應該稱作法國料理餐廳」。

香港

上一則

港一帶一路論壇 北京挺港長期保持獨特地位、優勢

下一則

嫌殺兔鼠太貴 港男聘「巫師」殺青蛙拆散情侶

延伸閱讀

電磁波太強…法國要求停售蘋果iPhone 12

電磁波太強…法國要求停售蘋果iPhone 12
易混淆 法國要禁素食用葷菜名

易混淆 法國要禁素食用葷菜名
摩洛哥強震奪2901命 國王俯身親吻傷者、捐血救人

摩洛哥強震奪2901命 國王俯身親吻傷者、捐血救人
台式車輪餅 法國社群網紅力推 成巴黎小吃新風潮

台式車輪餅 法國社群網紅力推 成巴黎小吃新風潮

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢