深圳法國餐混三色豆 港人怨中伏 網譏：付智商稅

有港人北上深圳遊玩，分享吃「法國餐」經驗，其中沙拉所用食材竟有「三色豆」，網民直呼離譜。（取材自臉書）

一到假期有不少港人都會選擇北上深圳吃喝遊玩，日前有港人在社交平台上指自己在深圳吃「法國餐」，但整餐飯不但環境裝修寒酸，就連食品都超普通，人均竟然要1000元人民幣（約137.5美元），當中的一款菜色更讓網民直呼「超離譜」，笑指樓主根本是付「智商稅」。

綜合香港 01、新傳媒報導，日前，有北上的港人於社交平台上發文表示，自己北上一嘗「法國菜」，但沒想到餐廳除了位於商廈的高層位置，有個大大城市景外，內裡的裝修細節，全部都不到位，從樓主照片可見，餐廳地上沒有地毯，而且裝飾亦相當簡陋。

但就連餐廳最重要的「食物」都相當的普通，雖然分量充足，但食物烹調上卻仍有不少參差，「牛舌不夠熟，鵝肝太熟」。樓主表示，兩個人總共埋單需要2000多人民幣，讓網民都對價錢感到驚訝。

樓主於貼上數張餐廳菜色照片，有眼利的網民發現，菜色當中的沙拉所用的食材竟然是不少人的「公敵」的「三色豆」，讓網民都直呼「超離譜」、「成件事錯了」、「花2000元吃三色豆？」。網民表示「笑死，深圳食法國餐」、「2000蚊智商稅」，網民嘲諷該餐廳如「樓下的茶餐廳」，「在私密性和空間感上都不合格，根本不應該稱作法國料理餐廳」。