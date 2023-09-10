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香港紅山半島豪宅地基因暴雨懸空 李嘉誠、鍾鎮濤曾置產

香港新聞組／香港10日電
紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐有倒塌風險。（取材自臉書）
紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐有倒塌風險。（取材自臉書）

世紀暴雨襲港，造成多區嚴重水浸，多處山泥傾瀉，其中逾31年歷史、有不少名人居住的港島豪宅紅山半島亦發生塌山泥事故。面積約20米乘20米的斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三間臨海獨立屋受影響，地下的建築及地基暴露在外，其中一間地基懸空，沒有泥土支撐，怵目驚心。

大公報報導，屋宇署視察發現72號屋有明顯危險，故已即時要求警方疏散有關占用人。

紅山半島位於大潭白筆山的白筆山道18號，為南區最大型的低密度豪宅屋苑，於1990年至1992年建成，依山面海、私隱度高，洋房更獲不少名人青睞，包括香港首富李嘉誠、藝人蔡卓妍（阿Sa）、謝賢、鍾鎮濤、容祖兒母親余金鳳、美聯集團主席黃建業……都曾入市購洋房。

紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐...
紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐有倒塌風險。此為山泥傾瀉前。（取材自臉書）

屋苑保安昨日表示坍塌地段屬港府管理，已報警處理，業戶沒有受到影響。有專家認為，若調查後發現屬地質問題便須撤離人群。據港府資料顯示，自9月7日山泥傾瀉警告發出後，香港多處發生山泥傾瀉事故，其中以港島南區和沙田占多。

紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐...
紅山半島一幅斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露於懸崖邊，其中一幢地基外露，恐有倒塌風險。（取材自臉書）

受塌山泥影響的三間獨立屋，其中位於中間的一棟正進行搭棚工程，而其右邊相鄰的一間面積較大的獨立屋，疑似泳池、平台位置連同護欄遭波及損毀嚴重，部分建築隨泥土沖落斜坡，只餘下小部分綠色平台及兩張淺色躺椅。

紅山半島分四期，每一期均有獨立出入口，低層範圍部分單位丟空，內部沒有家具陳設，後花園垃圾遍地，似是長期空置，亦有部分獨立屋有搭棚，疑是進行維護工程。

紅山半島管理處昨日向業戶發通告，指收到業戶報告，松柏徑中段雙數屋有四至五間洋房對出山坡呈現山泥傾瀉狀況，當中涉及的地段為港府土地範圍。由於狀態涉及業戶及物業安全問題，已即時匯報警方跟進。

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