內地企業「走出去」 6成首選港 讚港引入先進器材方便

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年是「一帶一路 」倡議提出十周年，香港 貿發局昨日發表內地企業拓展「一帶一路」調查報告，結果發現香港在內地企業「走出去」的過程中，仍然扮演重要角色，九成受訪內地企業希望到海外發展，62%表示會在香港尋求專業服務以開拓海外商機，後者較新冠疫情前增加12個百分點。

綜合明報、大公報報導，內地企業「走出去」的過程中，需要不同的專業服務支援，根據調查結果，62.1%企業表示會前往香港尋找專業服務支援，而47.7%則選擇前往內地不同省市尋找服務。

調查顯示，七成內地企業計畫到東盟等《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP ）成員國發展。貿發局研究總監范婉兒表示，有內地企業反映香港科研能力強、引進海外先進器材方便，認為香港能吸引從事可持續發展、醫療等企業。

貿發局公布的《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告指出，接近九成受訪內地企業表示，計畫在未來一年至三年「走出去」發展國際業務，並有逾七成受訪內企希望前往《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、「一帶一路」沿線國家及地區，以及其他新興市場發掘商機，逾六成內企認為香港的專業服務是他們「走出去」的支援首選。

范婉兒表示，隨著香港與內地企業不斷深化合作，以及在全球經濟新格局下，香港的商貿服務平台可以更好地發揮優勢，憑藉廣泛的金融專業服務和全面的國際網絡，進一步發揮「超級聯繫人」的角色，更好協助內地企業「走出去」發掘RCEP、「一帶一路」，以及其他海外市場商機。

貿發局2023年5月至7月期間，訪問了791家主要在大灣區及長三角地區營運的內地企業，旨在了解內地企業目前「走出去」的策略及面對營商挑戰。調查發現，62%受訪企業首選到香港尋求專業服務開拓海外商機，較2019年同類調查增加12個百分點，所需服務包括市場推廣、海外市場產品標準檢測及認證、提升企業環境、社會及管治表現（ESG）等。

至於計畫「走出去」的內地企業，主要在四大領域布局國際業務，包括物流運輸、市場銷售、投資設廠及海外採購，香港仍然是內地企業首選的平台。香港貿發局首席經濟師趙永礎認為，香港是內地企業「走出去」拓展「一帶一路」、海外市場的橋頭堡。