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態度轉變 港大准用ChatGPT 專家：小學應禁 高中可推

香港特派員李春／香港4日電
港大將於9月新學年，免費為師生提供部分生成式人工智能應用程式，但設有上限。（取材自香港電台）
港大將於9月新學年，免費為師生提供部分生成式人工智能應用程式，但設有上限。（取材自香港電台）

2月公開禁止學生使用ChatGPT做功課的香港大學，宣布9月新學年起全面將AI人工智能工具融入課程。香港多間大學也對使用生成式人工智能有新決定，香港嶺大更為全校買ChatGPT 3.5版本許可證。

今年2月，香港大學曾致函全校師生，禁止在功課及評估等使用AI相關工具。現在港大有新說法，稱最初是擔心在學生資源不同的情況下會造成不公，現在認識到人工智能是未來的新常態，會制訂評核機制，確保學生負責任地使用AI。

港大9月新學年會為師生免費提供多個生成式人工智能（GenAI）應用程式，包括ChatGPT、Microsoft OpenAI及Dall-E，但限制每名學生每個月只可向應用程式發出20個指令（prompt），以免有校外人士透過學生使用程式。

校方表示，除了個別禁止使用AI的課堂外，學生提交AI生成的答案，不會被視為抄襲，又表示，由於目前檢視抄襲的軟件，未足以判斷有否使用AI，因此不希望武斷地懲罰學生，但若相似率高，會會見有關學生了解情況。但不希望學生「原汁原味」呈交由AI生成的答案，期望學生理解課程內容，判斷AI的答案是否正確。

香港中文大學稱，理性使用人工智能工具，有助提升教學質素，鼓勵師生熟習使用這些工具，已向所有教學部門及學生發出電郵，就使用人工智能工具發出指引。指引列明，除非學生明確獲得導師允許，否則禁止使用ChatGPT等人工智能工具完成作業。如果在教學中採用人工智能工具，教師應謹慎監察準確性和可靠性，引導學生妥善使用這些工具獲取的資源，並承擔責任。

香港嶺南大學候任校長秦泗釗說，已為全校購買ChatGPT3.5版本的許可證，將對師生提供培訓。但教授必須決定、並明確規定何時可以在書面作業中使用ChatGPT，學生也可能會被要求交代課業內容有哪些部分源自ChatGPT。

香港新聞組／香港4日電

明報報導，香港電腦教育學會顧問、聖公會何明華會督中學校長金偉明形容，AI生成工具是雙面刃，學界普遍認為應禁止小學生使用相關工具，須先建立他們的基礎知識。他又舉例稱計算機即使已廣泛使用，在建立基礎能力的小學階段，考試也不准用計算機。

金偉明認為，學界可於高中陸續推廣使用AI，因學生普遍已學懂辨別資訊對錯，並揀選適合內容，又促請教育局制訂清晰指引，讓學界參考。

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