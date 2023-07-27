港印簽15項協議 李家超感謝14萬印尼外傭對港貢獻

香港特首李家超（右）率領代表團26日繼續在印尼雅加達訪問；圖為李家超和印尼貿易部副部長Jerry Sambuaga（左）會晤。（中通社）

香港 行政長官李家超率領的商貿團，26日在印尼 雅加達繼續第四日行程，他表示，與印尼簽署了15份合作備忘錄，涵蓋貿易、金融、物流等，並表示目前在港的印尼籍家傭約14萬人，她們不只是家傭，也是香港的朋友，被許多香港家庭視為家人，特區政府高度重視她們多年對香港的巨大貢獻。

大公報報導，李家超於當地時間中午舉行記者會，他表示這是自己首次以特首身分到訪印尼，希望可促進商機，尋求共同發展，鞏固關係；他感謝印尼支持香港申請加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ），香港倡議自由貿易和多邊主義，已準備好就申請加入RCEP進行探討。

「香港是印尼第三大外國直接投資來源地，而印尼是香港第六大東協商品貿易夥伴，加強兩地合作將有很大潛力。」據報導，李家超強調，香港在「一國兩制」下仍是國際資本主義城市，是內地與世界之間的門戶。粵港澳大灣區人口超8600萬，生產總值超1.9萬億美元，是全球第十大經濟體，歡迎印尼和東協的夥伴加入大灣區發展新征程。

報導指出，李家超還出席由特區政府與香港貿易發展局共同主辦的商務午餐會，向約200位印尼政府官員和當地商界領袖推廣香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的優勢和發展機遇。

報導稱，李家超一行到訪雅萬高鐵項目，了解該項目的最新進展。他表示，鐵路連接雅加達和西爪哇省省會兼印尼第三大城市萬隆，是「一帶一路」倡議中的重點項目。鐵路將在8月正式啟用，適逢今年亦是「一帶一路」倡議10周年，別具意義。

晚上，李家超出席了中華人民共和國駐東協特命全權大使侯艷琪所設的晚宴。他感謝中國駐東協使團一直支持香港駐雅加達經濟貿易辦事處的工作，和協助推動香港盡早加入RCEP。