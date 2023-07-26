母稱帶仔來讀書…12歲雙非童被丟包香港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

12歲男童陳泓儒，隨母親赴港入住賓館，但4天後被遺棄在廣華醫院。陳母曾向賓館稱帶兒子赴港讀書，不料卻棄之不顧。警方調查後發現，男童有香港 身分證，但父母都是內地居民，是所謂的「雙非兒童」，在香港沒有親人也沒有朋友。

香港01報導，陳童幾天前與母親到油麻地的廣華醫院看診，稱腹瀉、咳嗽。母親將男童獨自留在醫院接受治療，自己就先離開了。據悉，男童的母親曾指示他，看完醫生以後要告訴護士「自己被媽媽遺棄了」。

報導說，「雙非」陳童有香港身份證，但父母都是內地居民，在香港沒有住所，也沒有親人、朋友，過去也幾乎都住在內地。警方目前已經聯絡到男童的母親，人在內地，警方正在處理，希望男童的父母能領回孩子。

「雙非兒童」是指父母皆非香港居民，以生育旅行方式在香港所生的兒童；由於「雙非兒童」可取得香港永久居留權，並可享有香港社會資源及福利 ，曾引起不少香港社會強烈不滿，甚至有民眾因此上街抗議。

「雙非兒童」也引起不少社會問題，因此2013年之後，香港政府已經禁止「雙非孕婦」來香港產子。據統計，「雙非兒童」雖在2013年之後已幾乎不再增加，但仍有超過20萬人。