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香港故宮漲價了 9╱27起成人票要60港元

香港新聞組／香港26日電
香港故宮宣布，為維持博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目，9月27日起成人票調整至60港元，半價票調為30元港元。（中新社）
香港故宮宣布，為維持博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目，9月27日起成人票調整至60港元，半價票調為30元港元。（中新社）

香港故宮文化博物館昨日宣布，由9月27日起調整標準門票的收費，成人標準門票將由現時的50元加至60元（港幣，下同，約7.6美元），半價特惠門票亦加至30元。屆時，香港故宮館將於展廳8舉辦「凝視三星堆」特別展覽，展期3個半月，聚焦三星堆遺址和四川地區考古新發現，特展門票價格為150元、特惠門票75元。

大公、文匯報報導，香港故宮館館長吳志華表示，博物館踏入營運第二年，該館在檢討及釐定票價時，除考慮到來年各個重點展覽在借展、保險、運輸、布展和文物維護等各方面均涉及龐大開支外，亦希望在維持博物館的可持續營運，以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡，兼顧社會不同階層所需，繼續肩負文化推廣的使命。

在專題展覽方面，該館多個展廳（包括展廳4、6、7）將陸續推出全新展覽，包括與北京故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展、香港故宮館館藏精萃展，以及由香港藝術家創作、對話中國古代園林藝術的多媒體藝術裝置展等，從多個維度呈現中國傳統文化藝術的博大精深和源遠流長。香港故宮館亦計劃於今年11月與英國國家美術館合辦為期4個半月的特別展覽。

香港 博物館 三星

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