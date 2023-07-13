加國放寬移民 港人查詢增2倍 葉劉轟「濫搶人才」

加拿大 宣布放寬港人移民 的「救生艇計畫」，取消「工作移民（Stream B）」學歷要求，換言之只要在當地工作滿一年，將合資格申請永久居留，8月15日生效，移民顧問稱昨日查詢量較平日多兩倍，但也籲籲勿「理想化」移民；行會召集人葉劉淑儀形容加方放寬申請門檻「濫」，或藉此補充藍領工人等勞動力。

明報報導，「Stream B」移民途徑原要求申請者須5年內於加拿大認可專上院校畢業，加拿大移民部現 已宣布取消該項要求，下月15日起生效，新政策亦不再要求申請者提交學歷證明，讓許多想移民者躍躍欲試。

據報導，加拿大移民部長弗雷澤表示，撤銷學歷要求屬雙贏，既讓加拿大歡迎更多香港 人，亦有助讓具工作經驗的港人填補加拿大人力空缺，強調加拿大會持續支持港人，並持續加拿大與香港兩地有意義地交流。

報導指出，環凱移民顧問公司營運總監詹少玲表示，今次放寬幅度大，昨晨已接獲近30個電話查詢，WhatsApp及facebook亦收到大量查詢，較平日多兩倍；並稱，移民客人包括單身及家庭，最主要移民原因是香港政治環境，以及為子女提供更佳學習環境。

報導稱，詹又稱港人在當地求職「一定有機會」，部分求職困難的原因是「有要求」，因缺乏當地工作經驗，須有心理準備找不到在港同一水平的工作，甚至是轉行。

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，加拿大進一步放寬申請門檻「直頭係（簡直是）濫」，旨在搶人才。由於放寬後不再有學歷限制，葉太估計有可能吸引部分較低學歷的港人移居當地，稱美加近年藍領工人短缺，可能打算藉此吸引勞動力。