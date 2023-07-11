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香港反送中藝人王宗堯等6人 暴動罪成

香港新聞組／香港11日電
2019年7月1日，香港反送中示威者持續抗爭晚間衝進立法會後占領議場，並在牆上噴漆表達訴求。（中央社）
2019年7月1日，香港反送中示威者持續抗爭晚間衝進立法會後占領議場，並在牆上噴漆表達訴求。（中央社）

香港西九龍法院昨天裁定，包括藝人王宗堯在內的6名香港「反送中」運動示威者2019年7月1日進入立法會進行破壞案，6人暴動罪行成立。

綜合港媒報導，2019年7月1日，大批「反送中」示威者包圍金鐘政府總部和立法會大樓，其後更衝破警方防線，進入立法會並進行破壞。警方先前依暴動罪等罪名控訴13名在當天進入立法會的示威者，其中劉頴匡、港大學生會前會長孫曉嵐等7人7人承認暴動罪，但王宗堯等6人否認控罪。

王宗堯現年45歲，從事演藝事業約有20年，網路資料顯示，藝人杜汶澤旗下公司是王宗堯的經紀公司。杜汶澤是「反送中」支持者，在運動結束後移居台灣。

昨日案件在西九龍裁判法院繼續受審，控方傳召的指紋鑑證警員作供指，在立法會會議廳所檢取的基本法小冊子，發現首被告、時任城大編委記者黃家豪的指紋。控方舉證完畢，暫委法官李志豪裁定6名被告所面對的控罪全部表證成立，他們均須答辯，案件押後至11日繼續，預料首被告會作供。

控方昨應辯方要求，傳召兩名隸屬鑑證科的指紋鑑證警員，即高級警員楊志成和警署警長陳顯揚作供。兩人稱在當日立法會會議廳內一本基本法小冊子上，共檢驗了89個紋印，並在其中15個紋印中，發現一個屬於首被告黃家豪的左手拇指指紋，另一紋印的部分特徵亦與黃脗合。

在區院暫委法官李志豪裁定6名被告各自的控罪表證成立後，辯方律師沒有中段陳詞。代表被告黃家豪的資深大律師潘熙則表示，黃11日傾向會作供，並有機會傳召兩名辯方證人。

案中已認罪的7人，包括泛民陣營的年輕力量代表人物劉頴匡，以及香港大學前學生會長孫曉嵐等。除了暴動罪，13名被告還被控刑事毀壞、違反條例進入或停留在會議廳範圍等罪。

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