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把中文引入法院 港前首席大法官楊鐵樑93歲離世

香港新聞組／香港25日電
圖為香港前最高法院首席大法官楊鐵樑資料圖片。（中通社）
圖為香港前最高法院首席大法官楊鐵樑資料圖片。（中通社）

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑昨日早上逝世，享壽93歲。特首李家超表示深切哀悼，形容楊鐵樑多年來為維護法治以至對香港社會作出莫大貢獻；香港社會各界人士紛表哀思。

大公報報導，楊鐵樑1929年6月30日在上海出生，大半生服務於司法機構。他於1950年代完成學業後加入香港司法部，審理不少殖民時期大案，包括1970年代促成廉政公署成立的總警司葛柏貪污案。他是首位華人擔任最高法院首席大法官，任內把中文引入法院，徹底改變香港沿用了百多年的傳統。他於1990年代辭任，參選香港特區首屆行政長官選舉。他其後獲時任特首董建華委任為行政會議成員，1999年獲頒大紫荊勳章。

據報導，楊鐵樑退休後擔任不少公職，2020年6月，他公開發聲支持香港國安法，指出每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，訂立香港國安法的迫切性已有充分闡述。

報導稱，回歸前曾與楊鐵樑一同參選香港特區首屆行政長官選舉的會德豐及九龍倉集團前主席吳光正對楊鐵樑逝世深感難過及惋惜。他表示，與楊鐵樑相識數十載，十分敬佩對方，楊官是香港首位華人首席大法官，高瞻遠矚，不可多得。

曾與楊鐵樑在行會共事的前律政司司長梁愛詩形容對方畢生為司法及法律界貢獻良多，不時得到他的指點，他翻譯的「說岳全傳」文筆順暢、流傳於世，希望他安息。

香港 大法官 華人

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