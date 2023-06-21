李家超：七一不容「騎劫」 社運人士：將遭約談

香港特首李家超表示，絕不允許「七一」回歸紀念日被騎劫。（中通社）

香港 「七一」回歸紀念日臨近，特首李家超表示，香港絕不允許再有人「騎劫」（武力要脅）7月1日回歸紀念日從事違法活動。他稱過去七一曾有人破壞社會安寧和做違法行為，因此今年不能掉以輕心，如果今年有人「製造不良氣氛或進行破壞性活動」，當局一定追究法律責任。

明報報導，多個民主派團體表示，今年沒有計畫示威或其他行動，有社運人士稱收到警方國安處通知就七一約談。另民主派區議員至今未獲邀出席任何官方慶回歸活動，相比去年獲邀，有區議會主席質疑新港府敵視民主派。

過去多年民主派在七一發起遊行 示威，今年是港府撤銷防疫限制後首個七一，李家超昨晨出席行會前見記者，被問到倘七一當日有市民遊行示威會如何看待，他表示不應忘記過去七一及國慶曾被人騎劫，不能掉以輕心，重申任何活動必須守法。

有不願具名的社運人士透露，近期收到警方國安處聯絡，就七一當日行動約談。警方回應稱會按實際情况採取任何行動，依法處理。

民主黨去年七一發表回歸25周年立場書，黨主席羅健熙表示，今年無計畫再發表宣言，亦暫未打算有其他行動，質疑官員事先警告市民，令社會瀰漫「肅殺氣氛」。社民連去年因為有義工和友人被國安警約談而不示威，主席陳寶瑩稱暫時沒有收到警方通知，未決定會否籌辦示威活動。前民陣召集人陳皓桓表示，今年七一不會有行動，至今沒有收到警方聯絡。新思維立法會議員狄志遠表示，該黨在七一沒有行動，他說新思維不採取「行動型」路線。

警方表示接獲一個團體申請於七一當日在新界區舉行公眾活動，正處理有關通知，據了解屬慶回歸活動。

過去七一遊行常在維園起步，香港各界慶典委員會將於6月30日至7月2日在維園足球 場舉行「維園慶回歸」活動，市民可免費入場，場內設中國創科展覽、各類表演等。慶委會祕書處職員稱，活動將設入場守則，惟不清楚會否設安檢或禁止攜帶標語進場。