大黃鴨巡遊告別 港人擠爆沿岸 無懼風雨歡送

香港《橡皮鴨二重暢》展覽提早於18日跟港人告別。圖為大批遊人在尖沙咀海濱打卡。（中通社）

昨日父親節，巨型黃色橡皮鴨與香港 市民及遊客告別，結束10天暢「游」維港之旅，其中一隻大黃鴨更「游」海岸一圈，與沿岸無懼風雨的「鴨粉」道別，兩岸歡呼聲不斷，也帶動消費。飲食業界估計維港海濱食肆近期生意約升一成。有學者形容，黃鴨「炒熱」維港，期望港府持續舉辦各種活動，推動整體經濟。

綜合大公報、文匯報、明報報導，不少市民和遊客昨日冒著傾盆大雨到場拍照打卡，其中一隻黃鴨下午1時由金鐘的海旁出發，於維港巡遊，讓維港兩岸的遊人也能近距離一睹其風采。

黃鴨巡遊速度頗快，經過尖沙咀海旁時，岸上逾千人一同跟著黃鴨由尖東急步走向天星碼頭爭相「打卡」，一度擠滿星光大道 。有市民指現場太多人，「拍到頭，拍不到鴨」。也有不少巿民在船上觀賞，手捧剛買的橡皮小鴨與巨型黃鴨合照。

有市民直言：「好療癒！」雖然整個星期天氣不穩，但追鴨熱潮不減，一眾「鴨粉」無懼風雨前來打卡。有市民憶述九歲時由媽媽帶到海邊「看鴨仔」，十年後再會「老朋友」，十分興奮，「要拍片保存開心記憶」；也有父親相隔10年再帶女兒一同賞鴨，喜見當年手抱的女兒恍如突然間長大了。

香港《橡皮鴨二重暢》展覽提早於18日跟港人告別。圖為市民在灣仔天星碼頭與巡遊維多利亞港的「大黃鴨」合影。（新華社）

昨天金鐘海旁的港鐵站內就有不少人在有黃鴨的展示屏前拍照留念。出港鐵站後，兩條前往海濱觀景台的天橋上人來人往，港府總部門前的路面被分為兩邊，都擠滿了巿民。

大黃鴨暢「游」期間，維港周邊食肆大排長龍，尖沙咀一間茶餐廳的負責人關小姐說，兩地全面通關後生意已明顯上升，大黃鴨展出期間，客量更顯著上升。餐飲聯業協會會長黃家和指出，兩隻黃鴨受各年齡層人士歡迎，本地市民更願意外出消費，估計維港兩岸一帶食肆生意額上升約一成。

「旅客到港，要有一個理由」，經濟學者關焯照表示，單靠一次黃鴨訪港活動，難以明顯帶動香港經濟效益，但黃鴨成功「炒熱」維港，隨後港府可舉辦更多活動，保持熱度，比如美食節、水上演唱會、電影 節、啤酒節等，吸引有不同愛好的人到港。