我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

演奏曾勉「港人加油」 日音樂人被拒入境

香港新聞組／香港14日電
日本音樂人Mr. Wally質疑被拒入境的實際原因，是因曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。（取材自臉書）
日本音樂人Mr. Wally質疑被拒入境的實際原因，是因曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。（取材自臉書）

日本音樂人日前被香港拒絕入境，他質疑被拒入境的實際原因是因為反修例期間曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。

明報報導，2019年曾多次在香港街頭表演的日本音樂人Mr. Wally昨在facebook表示，前日抵達香港機場時被入境處帶到一個房間「審問」兩小時，最終被拒入境，並引述入境處稱原因是「以前曾經在香港街頭演奏」，最終他在機場的羈留所逗留一晚後，被強制送返日本。

報導稱，入境處回覆查詢稱不評論個案，處方按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

據報導，Mr. Wally在facebook帖文表示，當時曾向職員稱持有工作假期簽證，惟職員回應「在香港街頭演奏犯法」。他說，自2015年以來共到訪香港35次，首度有人提出此說法，以往曾向香港警察及香港入境處職員詢問「在香港busking（街頭表演）有無問題」， 職員回答「busking okay（可以街頭表演）」。

報導指出，Mr. Wally估計被拒入境的實際原因是他曾於2019至2020年間，於街頭表演時展出寫有「香港人加油」的牌子，被當局以為他參與民主運動。他批評港府2020年起不斷拒絕日本記者或民主運動分子入境，估計他今後都無法再次到訪香港，「Mr. Wally在香港的活動正式劃上句號。但我不會忘記在香港的所有回憶」。

香港 日本 機場

上一則

港強制舉報虐兒草案二讀 當局：有阻嚇作用

下一則

港肺癌連2年高發 女首多於男

延伸閱讀

美國務院改口：仍未決定邀請港特首李家超出席APEC

美國務院改口：仍未決定邀請港特首李家超出席APEC
WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港

WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港
內地客湧港 珠寶鐘表銷售飆84% 周大福上季急升124%

內地客湧港 珠寶鐘表銷售飆84% 周大福上季急升124%
日恐排核廢水 港擬增水產禁令 或比2011年範圍大

日恐排核廢水 港擬增水產禁令 或比2011年範圍大

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高