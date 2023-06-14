演奏曾勉「港人加油」 日音樂人被拒入境

日本音樂人Mr. Wally質疑被拒入境的實際原因，是因曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。（取材自臉書）

日本 音樂人日前被香港 拒絕入境，他質疑被拒入境的實際原因是因為反修例期間曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。

明報報導，2019年曾多次在香港街頭表演的日本音樂人Mr. Wally昨在facebook表示，前日抵達香港機場 時被入境處帶到一個房間「審問」兩小時，最終被拒入境，並引述入境處稱原因是「以前曾經在香港街頭演奏」，最終他在機場的羈留所逗留一晚後，被強制送返日本。

報導稱，入境處回覆查詢稱不評論個案，處方按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

據報導，Mr. Wally在facebook帖文表示，當時曾向職員稱持有工作假期簽證，惟職員回應「在香港街頭演奏犯法」。他說，自2015年以來共到訪香港35次，首度有人提出此說法，以往曾向香港警察及香港入境處職員詢問「在香港busking（街頭表演）有無問題」， 職員回答「busking okay（可以街頭表演）」。

報導指出，Mr. Wally估計被拒入境的實際原因是他曾於2019至2020年間，於街頭表演時展出寫有「香港人加油」的牌子，被當局以為他參與民主運動。他批評港府2020年起不斷拒絕日本記者或民主運動分子入境，估計他今後都無法再次到訪香港，「Mr. Wally在香港的活動正式劃上句號。但我不會忘記在香港的所有回憶」。