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通關+降稅階 港豪宅成交飆2倍 3000伙新盤6月低價搶客

香港新聞組╱香港28日電
香港今年新盤交投暢旺，由於內地豪客重臨香港買樓，豪宅新盤表現相當突出。（中通社）
香港今年新盤交投暢旺，由於內地豪客重臨香港買樓，豪宅新盤表現相當突出。（中通社）

通關效應，加上港府降低印花稅稅階，今年新盤交投暢旺，由於內地豪客重臨香港買樓，豪宅新盤表現相當突出，今年成交量錄134宗，較去年同期45宗大幅飆近2倍。展望6月，估計至少有6個新盤共逾3000伙排隊推出搶客。

文匯報報導，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年(截至5月16日)新盤成交量錄5025宗，宗數比起去年同期2627宗高出約91.3%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，當中逾5000萬元(港幣，下同，約640萬美元)豪宅新盤成交量錄134宗，較去年同期45宗大幅急升約197.8%，甚至已超越去年全年115宗，高出約16.5%。若以每年同期計算，今年已創4年同期新高。

除了成交量上升外，價錢亦屢見高位。其中新地旗下東半山CENTRAL PEAK第2期以4.096億元售出Altus Link洋房6號，成交價創項目新高，洋房實用面積4016方呎計（4房間隔，連花園、天台及前庭），呎價亦達10.2萬元。

若按三區畫分，今年逾5000萬元個案中，九龍區(包括西貢)錄91宗，占約67.9%，為三區最多。當中啟德占43宗，澐璟以24宗逾5000萬元個案最多，天瀧與尚·珒溋各錄6宗，嘉峯匯則有4宗；何文田ST. GEORGE'S MANSIONS錄19宗，西南九龍維港滙II則有11宗逾5000萬元個案。

至於港島逾5000萬元新盤錄27宗，亦占約20.1%；除了山頂MOUNT NICHOLSON及東半山CENTRAL PEAK外，半山大學閣錄6宗；同樣位處半山的21 BORRETT ROAD 第一期亦錄4宗；位處南區的凱玥則錄3宗。

展望6月新盤市況，市場關注美國會否再加息，近期股市波動料無損發展商推盤步伐，估計至少有6個新盤共逾3000伙排隊推出，當中新界兩個大型新盤屯門NOVO LAND 第2A期及洪水橋滙都I更成為市場焦點。

業內人士預期，發展商繼續採取先求量再求價的銷售策略，首批單位會低市價推出，又會提供吸引且抗加息的付款方法，料6月新盤銷量有望進一步上升至2000宗。

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