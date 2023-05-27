周杰倫概念股 巨星傳奇6月在港上市 下周啟動全球招股

周杰倫日前在香港中環海濱活動空間連辦7場「嘉年華」世界巡演。（圖：杰威爾音樂提供）

巨星周杰倫 巡迴演唱會火熱演出之際，被視為「周杰倫概念股」的巨星傳奇集團有限公司，24日深夜通過港交所上市聆訊，預計下周啟動全球招股，6月中旬在香港 上市。

綜合香港01、北京商報等媒體報導，巨星傳奇成立於2017年，創辦人分別為周杰倫的母親葉惠美、經紀人楊峻榮以及多年工作夥伴陳中、馬心婷。與周杰倫合作多年的填詞人方文山，則是巨星傳奇首席文化官。

巨星傳奇2021年與周杰倫持有40%股權的杰威爾音樂簽署了長達10年的IP（智慧財產權）授權協議，因此獲得發展與周杰倫及其IP有關項目的優先權。營運業務主力為周杰倫策畫演唱會以及投資周杰倫IP相關產品等。

巨星傳奇另一個主力業務是新零售，包括在微信等社交電商通路，銷售健康管理產品及護膚產品。其中，魔胴咖啡2020至2022年間累計銷售逾7億元（人民幣，下同，約9908萬美元）。

在疫情陰影下，巨星傳奇2022年營收 3.4億元（約4812萬美元），淨利潤6490萬元。此前4年營收複合年增長率約58.4%。

巨星傳奇表示，若能成功上市，集資額將會用作研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。

值得注意的是，龐大的分銷網路與快速發展之外，巨星傳奇曾兩度因涉嫌傳銷被凍結資金。招股書顯示，「因無端指控我們從事傳銷活動，我們在2020年及2021年收到了兩個四線城市的當地市場監管局發出的兩份訴前資產保全令。」

儘管巨星傳奇在招股書中承認發展依賴於周杰倫的影響力，但仍強調，周杰倫並非公司成功的唯一及主要因素，公司能夠在周杰倫參與減少的情況下展開及維持其業務。

招股書顯示，巨星傳奇在陸續擴大藝人資源庫。與周杰倫好友劉畊宏的藝人經紀公司成立天賦星球（香港）有限公司，雙方分別持股70%和30%，與劉畊宏、王姵雲（Vivi）夫婦合作，並將其培養為健身超級IP。與庾澄慶簽下合作協定，其他合作藝人還包括南拳媽媽組合第一代成員張傑、梁心頤、詹宇豪等。

報導引述投資分析師高嘉指出，周杰倫這一明星IP的市場影響力是巨星傳奇品牌理念能快速輸出並切入市場的重要原因，後續需要繼續鞏固明星IP形象影響力的穩定性，並不斷培育新的業績增長點。