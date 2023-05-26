2年11萬人赴英 香港移民潮申請數回落

數據顯示，英國去年整體移入人口約116.4萬，其中有5.2萬人為持英國國民（海外）護照（BNO）護照移民的港人；圖為香港高樓林立。（取材自新華網）

英國政府2021年開放英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民 英國計畫，讓持有BNO港人循此途徑移居當地。英國內政部 公布數據顯示，截至今年首季共接獲17.25萬份申請，當中有超過11萬人已抵達英國。

香港 01報導，英國內政部數據顯示，申請高峰為政策推出首兩季，分別各有超過3萬宗，今年首季已回落至9411份。

數據顯示，英國去年整體移入人口約116.4萬，其中有5.2萬人為持英國國民（海外）護照（BNO）護照移民的港人。

據報導，英國內政部文件顯示，自2021年1月31日至今年3月底，累計接獲17.25萬 份「BNO Visa」申請，當中申請高峰期出現在2021年首季及第二季，分別有 3.31萬和3.02萬宗申請，其後申請數量有所減少，至去年9月趨向穩定，今年首季共有9411份申請，較2022年第4季1.01萬宗稍為減少。

截至今年3月底，共有13.9144萬人獲得境外 BNO簽證，當中11.35萬人已抵達英國，而英國境內授予了2.7276萬份BNO簽證。

英國內政部指出，申請人中有62%是BNO或香港護照持有人，37%是中國護照持有人。主申請人中，90%為香港或BNO護照持有人，其家屬中有77%為中國護照持有人，21%為香港或BNO護照持有人。

英識教育創辦人陳思銘表示，去年處理逾1500個家庭赴英國升讀公立學校申請，但最近已較同期減少，相信移英高峰期已過，但估計每年仍然會有一定數量申請。

不過，他認為政策依然會吸引一部份港人移民，「有啲人處理好財政、或者小朋友到適學年齡」，惟數字未必如政策推出時踴躍。他又指，知悉已有個別申請人回流香港。