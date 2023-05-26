國泰歧視掀波 市值蒸發逾58.7億美元 機艙改3語播報

國泰航空近七成營收來自兩岸三地，被爆出歧視非英語乘客事件。（路透）

香港 國泰航空空乘涉歧視非英語乘客事件持續發酵。國泰航空25日股價 盤中一度跌超過4%，截至收盤，報跌2.53%，報7.310港元每股。

從歷史股價來說，其7.31元（港幣，下同，約0.93美元）的股價較高位14.672元已經接近腰斬，市值蒸發超過460億元（約58.7億美元）。

財報顯示，國泰航空近9年來有5個財年為虧損。從收入構成來看，中國是國泰航空的重要客源，2022年收入占比達到67.5%。其餘區域按收入排名分別是美洲、東南亞、歐洲、日韓、南亞中東非洲、西南太平洋。

綜合港媒報導，實際上，作為一家上市航空公司，不得不說國泰航空近年來的表現非常糟糕。財報顯示，2022年，國泰航空總營收455.9億元，同比增長11.95%，但增收不增利，淨虧損達63.98億元，較2021年淨虧損50.06億元擴大28%。近三年受疫情影響，國泰航空虧損總額達298.14億元；近9年來有5個財年為虧損。

從收入構成來看，中國是國泰航空的重要客源，2022年收入占比達67.5%。

2020年，國泰航空推出390億港元的資本重組計畫自救，不過，即使獲得資金注入，前景仍不樂觀。為此國泰航空調整戰略，將大灣區 市場作為發力的重點，成立大灣區延伸總部。進入內地市場以來，國泰航空運力逐漸恢復，4月載客量較2022年同月躍升約32.8倍。

此外，有兩名網友在社交平台分享，他們24日分別搭乘由香港飛上海、成都的國泰航班時發現，空服員「主動」且以「普通話」詢問每位乘客是否需要毛毯。此外，原先國泰航空機上廣播僅有英語與粵語，如今也加上「普通話」，改成「三語播報」。

國泰空中服務員工會前天發聲明指疫後前線人手不足，工作量上升及薪酬過低，士氣低落，衍生有關機艙服務投訴，形容是「冰封三尺非一日之寒」，促請公司從源頭正視問題。