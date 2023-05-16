香港名媛碎屍案 蔡天鳳丈夫忘不了愛妻：會做個好爸爸

蔡天鳳慘遭碎屍殺害。（美聯社）

香港 28歲名媛蔡天鳳 慘遭碎屍，她現任丈夫、譚仔米線創辦人之子Chris近日接受香港媒體專訪，坦言忘不了愛妻，傷痛永難平復，並反駁坊間的不實傳聞，承諾「我會好好做人，會成為一個好爸爸」。

Chris指自己很內向，事情發生後，都交由朋友去面對媒體，但令到親友受誣衊和起底，影響生活，感到歉疚。

Chris強調：「即使過了數月，對我們來說仍是很艱難的時期，希望大家給我和我的家人、孩子和朋友一些空間，好讓大家走出傷痛，恢復正常生活。」

港媒報導，Chris表示，自己和蔡天鳳的前夫是中學同學。當時他認識了蔡天鳳的前夫，後來，他透過前夫認識了她。現在，即使他每天照顧孩子，生活一切改變，「那種傷痛難以言語，但我肯定我永遠不會忘記她。」

Chris強調他會努力做一個好人，成為一個好父親，儘管幾個月過去了，這段時間仍然非常艱難。他希望外界能夠給自己和家人、孩子和朋友一些空間，讓大家能夠走過傷痛，回到正常的生活。

港媒早前報導，蔡天鳳閨蜜豹太表示，蔡與現任丈夫Chris在10歲時就在同一所學校認識，可以說是青梅竹馬，而與前夫Alex是15歲後才認識。後來Alex展開熱烈追求，蔡在18歲就嫁給Alex，同年生下1子。

蔡天鳳蔡個性善良從不說三道四，甚至會幫前夫講好話，婚後更買豪宅與前夫全家一起住，還出資百萬港幣給前夫開小吃店，婚後三年離婚時，還履行「照顧前夫全家一輩子」的承諾，聘請前夫兄長擔任私人司機。而蔡離婚後仍相當照顧前夫家，未料卻引來殺機。