港漫畫家尊子作品 圖書館一夕消失 官方：涉違法書籍會下架檢視

香港明報「尊子漫畫」將自14日起停刊，明報沒有解釋原因，但此前多個政府部門曾批評該漫畫「扭曲事實」和「抹黑政府」等。（中央社）

過去半年多次遭政府批評的明報「尊子漫畫」，將於14日起停刊，在消息公布同日，明報接獲讀者報料，曾先後於前日和昨日在公共圖書館 的網上檢索目錄內以「尊子」之名搜尋其作品，發現前日搜尋到的21項相關作品，至昨日已「沒有檢索結果」。

明報報導，尊子表示，過去沒有留意自己有哪些作品屬館藏，並稱自己有部分作品與政治內容無關，題材圍繞親子 相處等。他說「不同意見都能夠公開表達是最好」，希望下架只是暫時做法。康文署表示，香港 公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書籍都會立即下架以作檢視。

報導指出，根據前日搜尋紀錄，除尊子親著的漫畫外，部分是尊子負責插圖的作品。

據報導，明報「尊子漫畫」最近一次在本周二見報〈乜議員〉以區議會為題漫畫，遭民政及青年事務局長麥美娟撰文批評內容「扭曲、抹黑」政府委任相關委員會的原則。麥美娟昨日被問及尊子漫畫停載與政府多次批評是否有關，她回應稱作為政府「會虛心地接納不同的意見」，不過「對不實言論或與事實不符的事，我們必須予以澄清」。

報導稱，據讀者提供的截圖，前日在公共圖書館檢索目錄中，輸入「尊子」關鍵字後，檢索到有21項結果，當中除了尊子漫畫著作「黑材料：尊子漫畫集」、「混帳東西：尊子漫畫二集」等，亦包括由作家黃琉著、尊子負責插圖的「黑旋風」；5本由中大手語及聾人研究中心著、尊子負責插圖的作品，如「媽媽的生日禮物」、「到公園去散步」等，以及由香港電台出版的錄音資料「2004十本好書：漫畫家尊子推介「人類的音樂」」。

據報導，明報記者昨日檢索搜尋尊子作品，得出「沒有檢索結果」，其後再到中央圖書館查看，成人借閱圖書館內已不見尊子的作品，之後到參考圖書館向職員查詢借閱「黑材料：尊子漫畫集」，並展示前日在公共圖書館網站的搜尋結果截圖，職員表示，未能在電腦找到該書籍，稱該書或需重新檢視，目前已下架，又說全港公共圖書館均無館藏。

此外，昨天明報「尊子漫畫」停刊的消息，包括路透、法新社等多個外國媒體都有報導，並形容事件顯示香港言論自由收窄。記者協會昨天亦發表聲明，對尊子漫畫停刊表示「痛心」，認為事件反映香港容不下批評聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，對社會百害而無一利。