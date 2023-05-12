內地赴港簽注 5.15起全國通辦 港旅遊業振奮

中國將全面恢復內地居民赴港澳團隊旅遊簽注，及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」。（取材自澎湃新聞）

中國國家移民管理局11日發布消息，為進一步保障便利中外出入境人員往來，促進服務對外開放，國家移民局 自2023年5月15日起進一步調整優化出入境管理政策措施，全面恢復口岸快捷通關，包括全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注、赴港澳地區探親、工作、學習證件等四類赴港簽注「全國通辦」等。

綜合媒體報導，新安排下，在原籍地以外城市工作或就學的內地居民，可向全國任何出入境管理機構申辦簽注，毋須返回戶籍地辦理，回復至疫情前安排。其中，內地居民毋須返戶籍地即可就地辦理赴港遊團隊簽證，令不少內地遊客及旅遊業者深感振奮，認為此舉將為遊客赴港跟團遊帶來更多便利。香港 旅遊業者表示，「全國通辦」將吸引來自內地49個城市以外的旅客來港，包括首次來港的內地客及家庭客。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，相信措施有助吸引更多探親和商務旅客來港逗留更長時間。不過她認為，措施無助大幅增加內地訪港旅客數目，指受航空公司運力限制，訪港旅遊業復甦步伐仍較慢。

據了解，政策調整優化後，內地居民異地辦理赴港澳團隊旅遊簽注申請，毋須提交其他申請材料。未持有往來港澳通行證，或證件過期失效的，可持居民身分證向全國任一公安機關出入境管理窗口提交辦證申請，並同時申請辦理赴香港、澳門 團隊旅遊簽注，通過公安機關出入境管理窗口智能簽注設備提交赴香港簽注申請經審批通過的，可立即獲發簽注，未獲通過人員，須前往人工窗口提交申請，審批通過後可在20日內領取簽注。

在全面恢復口岸快捷通關方面，將允許三類人群經邊檢快捷通道通行，包括允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民等。

對於赴港遊簽注「全國通辦」，廣州廣之旅有關負責人表示，目前赴港澳團隊遊、自由行正在逐步恢復。相較於內地其他城市，從廣東地區出發赴香港及澳門旅遊更為便捷；港澳聯遊線路是外地遊客來粵後，「一程多站」的重要選擇。因此，全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」，將進一步促進粵港澳「一程多站」聯遊，有助灣區旅遊產業加速復甦發展。