黃金周首2天 近70萬人次湧港 酒店房價加幅驚人

五一黃金周假期，遊客排隊購買長洲大魚蛋品嘗。（中新社）

香港 社會復常後來迎來首個內地五一黃金周，不少內地旅客以個人遊或旅行團的方式赴港旅遊。根據入境處昨晚最新統計數字，截至晚上9時，昨日有32.9萬人經各出入境口岸赴港，即連同黃金周首天的36萬人，兩天入境人數有68.9萬人次，但暫未知昨日入境的有多少為內地旅客。

文匯報報導，內地勞動節 長期由4月29日至5月3日，而根據入境處數據，上周六（4月29日）五一長假首天，香港各口岸共錄得77.5萬人次出入境，當中超過36.1萬人次是入境香港，入境人士當中則有16萬8077名是香港居民，16萬5669人則為內地旅客，另有2萬7628名其他訪客。

其中內地旅客主要是經高鐵西九龍站入境，多達4萬4988人，其次是落馬洲支線口岸過關的2萬9406人，羅湖則只排在第三位，有2萬6854名內地旅客經該口岸進入香港。經文錦渡入境的內地旅客則最少，僅有1544人，另有1855名內地客由澳門 抵港，估計部分是內地旅行團，先到澳門遊玩後再轉至香港繼續行程。

香港酒店房價在黃金周長假期加幅驚人，故部分內地旅客尤其深圳居民，赴港只為購物，即日來回而未過夜，而根據入境處的統計，前日同時有11萬0547名內地旅客出境，相信不少就是即日來回的旅客，扣除出境的內地客，留港過夜的有5萬5122人，即占入境內地客的三分之一。

截至昨日下午5時，旅遊業監管局共接獲636個內地入境旅行團登記在勞動節假期（4月29日至5月3日）期間訪港，涉及內地旅客約2萬人次；當中158團在昨日到港，涉及內地旅客約5300人次，整體秩序保持良好。

熱門打卡勝地如尖沙咀海旁、西九文化區等都擠滿遊客，但亦有內地遊客另闢蹊徑，選擇到香港郊區及離島等「深度綠色遊」，西貢以及大嶼山貝澳更是一眾旅客度假的熱門地方。有內地旅客到港後，不到熱門景點而選擇到港島堅尼地城「打卡」，昨日再到西貢海傍一帶，體驗當地文化生活。