2023港澳米其林 95餐廳奪1至3星 龍景軒降至2星

提供創新美食的香港餐廳 「Ta Vie（旅）」，獲晉升為三星餐廳。（取材自米其林官網）

《香港澳門 米其林指南2023》26日在澳門舉行實體頒獎典禮，公布完整名單，有15間星級餐廳首度獲封或晉升，總共95間餐廳獲米其林星級肯定，當中包括78間香港餐廳及17間澳門餐廳。

今年最受矚目的亮點，是提供創新美食、位於香港中環士丹利街的「Ta Vie（旅）」，獲晉升為三星 餐廳，使《香港澳門米其林指南2023》的三星餐廳總數增加為10間。「Ta Vie（旅）」主廚佐藤秀明將「純粹、簡約及時令」奉為其烹調信條，利用日本的一流食材，製作出創意非凡的菜式。米其林評審員指出，「其創作糅合了法式烹調手法和來自日本的時令頂級食材，菜式的質感和味道皆別樹一幟，滋味非凡。從每天新鮮製作的發酵奶油及酸種麵包，以至配搭的亞洲餐酒及日本清酒，處處精彩，叫人回味難忘。」

原本蟬聯三星多年的餐廳──四季酒店「龍景軒」由去年三星降至今年二星。

「潤」由去年一星升格至今年的二星，其主廚是擁有20年經驗的洪師傅，他注重食物的品質和廚藝，擅長以傳統方式炮製來自世界各地的時令食材，再以現代手法擺盤呈現在食客面前。另外兩間新入選二星食肆為「廚魔」和「麗晶軒」。

在一星餐廳的部分，有「疊囍居」、「Godenya」、「長本」、「Noi」、「大班樓」、「廚魔名人坊」等6間香港餐廳新獲得一星肯定，另有「Estro」、「割烹凜」、「Neighborhood」3間晉升為一星餐廳；澳門則有「淮揚曉宴」1家餐廳新獲得一星肯定。「蜀道」則由米其林入選餐廳晉升為一星餐廳。其中「大班樓」原本就是一星餐廳，因為2022年搬遷而視重新進榜的新餐廳。

在綠星餐廳部分，除有香港的「Amber」、「Roganic」與澳門的「澳門旅遊學院教學餐廳」繼續連莊外；今年的米其林新入選餐廳「摩」，同時拿下米其林綠星肯定，成為今年唯一的新科綠星餐廳。