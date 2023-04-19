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港米埔發現箱形水母新品種 全球三槳科物種增至4個

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港浸會大學領導的團隊日前於米埔自然保護區首次發現箱形水母新物種，命名為「米埔三槳水母」，令全球三槳水母科物種增至4個。團隊表示，這次發現反映香港擁有極高的生物多樣性，值得繼續研究及保育。

明報報導，浸大生物系教授邱建文昨表示，經基因研究及分析後，發現米埔三槳水母與其他近似物種如囊狀三槳水母，有明顯的形態及遺傳差異，相信是新的原生物種，亦屬三槳水母科中第四個物種。現時全球已發現的箱形水母均帶毒性，其中澳洲箱形水母為世上最毒水母，據稱自1884至2021年間在澳洲造成64人死亡。邱指未知新品種毒性，但提醒市民若在米埔自然保護區見到水母，不應觸摸牠們，避免出現過敏反應。

據報導，浸大團隊昨向傳媒展示新發現的米埔三槳水母，與其他箱形水母一樣均有24隻眼睛，平均地分為4組；其身體透明，平均體寬1.5厘米，身體有4隻角，每隻角均連接3條長約10厘米的觸手，而觸手基部各有一個扁平的槳狀結構，可令箱形水母收縮身體時產生強大推力，因此比其他水母游得更快。

報導稱，浸大團隊指出，米埔三槳水母另一特徵為其假緣膜水管有多條分支，而牠們生活於鹹淡水，水溫要維持於約26℃至27℃，與一般水母的生活環境不同。相關論文已於國際學術期刊Zoological Studies刊登。

報導指出，相關研究團隊由邱建文帶領，除浸大外，成員包括世界自然基金會香港分會（WWF）、海洋公園及英國曼徹斯特大學人員。世界自然基金香港分會濕地研究經理柯嘉敏分享發現該箱形水母的過程，稱三年前經過米埔自然保護區的鹹淡水基圍蝦塘時，發現有約400隻水母聚集，她曾尋找不同專家辨認水母種類，惟未能準確分辨；經浸大團隊分析基因後，發現為箱型水母新物種，「想不到在香港能找到箱型水母」。

海洋公園總館長黃永康表示，自2021年起園方已開始飼養及繁殖米埔三槳水母，現時正飼養約30多隻，未來將會向公眾展示。

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