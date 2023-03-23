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QS排名 香港院校12科躋全球20大 港大3科進前十

香港新聞組／香港23日電
香港大學。（中通社）
香港大學。（中通社）

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）昨日發布2023年的世界大學學科排名，港大三個學科躋身全球十大，包括牙醫學科、教育學及社會政策與公共行政學。不過，十大之中的港大牙醫學科，排名由去年的全球第二滑落至第三名，惟仍屬亞洲之冠，與後來追上的東京醫科牙科大學牙科齊名。

綜合香港01、文匯報等港媒報導，國際學術競爭激烈，整體來說，今年香港繼續有12個學科列全球20大，但大多名次都微跌，當中只有3個入十大遠少於去年。香港共有178個學科入榜，較去年少20個；排名表現亦較去年遜色，120個學科表現下跌。

香港各大學雖仍具較強實力，有56%上榜學科位列百強比率，優勢學科集中程度排全球第二，個別學科計，香港共有三科進入全球十大，較去年的七科大減。

以整體上榜排名計，香港學科排名總體下降60%，在擁有五個或更多排名的地區中，退步情況最大的地區之一。與去年相比，香港上榜的178個課程中，14 個學科名次晉級，120個學科名次下降，超過六成上榜學科名次受影響，41個不變。另有六個學科首上榜。今次排名新增「國際研究網絡指數」，故此影響排名變化。

理大、演藝學院及中大亦分別有學科晉身20大，另外，以全球首百強學科排名計，香港上榜占總體比率不敵新加坡。QS建議香港大學應維持進行高影響力的研究項目，更重視國際合作。

在今次的QS「世界大學學科排名」，香港9間院校共178個課程躋身全球首百強學科排名，占總體56%，與荷蘭並列第二，僅次於新加坡。而香港有三個學科高踞全球十大。不過，港大牙醫學科名次，由去年全球第二滑落至第三名，港大教育則排行全球第八，港大社會政策與公共行政則由去年第八位，跌至全球第十，至於理大的酒店及旅遊業管理，則由去年第十二名，跌至第十位。

以大學計，香港中文大學有全港最多的41個學科上榜，其中27個入首100名；其次是港大的40個學科上榜，37個進全球前100名。香港各上榜院校中，嶺南大學是唯一整體較去年進步的一所，其6個上榜學科中，1個名次提升3個不變，另2個為新上榜。

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