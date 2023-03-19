香港代購失優勢「比淘寶貴 匯率又高」

過去香港崇光百貨總能見到遊客或代購拖著行李箱掃貨的場景，圖為2018年尖沙咀崇光百貨內人山人海，幾乎所有櫃檯都擠得水洩不通。（中通社）

對比於「反向代購的興起」，香港 代購行業和觀光似乎未完全復甦。內媒時代財經指出，香港商戶面臨的競爭越來越大，內地商戶與海外代購正在跟香港爭奪消費者份額。調查中，約10%到15%的消費者表示會減少在香港購買奢侈品等，並轉為光顧海南免稅店或者其他海外代購，不同的商戶和渠道都在分散香港的客源。

香港01報導，內地旅客鐘瑜分享，自己近日去了一趟香港，但一件東西都沒買，她表示：「香港人還是一樣多，但是物價高了不少。」她說，自己去萬寧和卓越看了一圈，感覺比淘寶還貴，開架的日本 彩妝品牌，眼影都要100多港元，「日本品牌canmake的一款眼影，萬寧定價108港元（約14美元、人民幣94.83元），淘寶官方海外旗艦店定價人民幣60元（約8.7美元）到80元不等，還有額外優惠。」

代購者王琪2015年到2019年做了四年半，每周跑一趟香港。她表示，最近則打算放棄代購生意，「以前跑一趟最多能賺人民幣7000元，最少也有700元，現在去一次最多掙200元。」

王琪透露，「以往積累的客戶已經習慣沒有我的日子，群裡發優惠資訊沒人回覆，周末去香港也沒人找我幫忙帶貨，路費都難掙回來了。而且目前香港很多商品沒什麼價格優勢，港幣匯率 高，過關風險還高，所以準備放棄。」

不過，也有部分香港代購業者認為，只是該行業還未完全復甦，「畢竟三年沒有正常通關，希望過段時間一切能慢慢恢復起來。」