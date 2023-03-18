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港特首34人顧問團 李澤鉅入列 半數是林鄭「舊人」

香港新聞組╱香港18日電
香港首富李嘉誠長子李澤鉅入列香港特首顧問團，將為特首提供意見。(新華社資料照片)
香港首富李嘉誠長子李澤鉅入列香港特首顧問團，將為特首提供意見。(新華社資料照片)

港府昨日公布成立特首顧問團，名單成員共34人，由特首擔任主席，任期由即日起至2025年6月30日，其中香港首富李嘉誠長子李澤鉅入列；本次成員不乏國際財金人物，還有瑞銀主席Colm Kelleher及匯控主席杜嘉祺；而包括李澤鉅共有17人，都曾是前特首林鄭月娥成立的「創新及策略發展顧問團」成員。

大公報報導，李家超表示，顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。他期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。

34位顧問匯聚不同領域菁英，商界人士如九龍倉集團首席顧問吳光正、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、長江和記實業集團董事局主席李澤鉅、信和集團主席黃志祥、瑞銀集團主席Colm Kelleher及滙豐控股有限公司集團主席杜嘉祺等。

西九文化區管理局董事局主席唐英年、前行政會議召集人陳智思、前香港鐵路有限公司董事局非執行主席馬時亨等亦在名單。這批菁英都擔任過政府重要職務，亦有商界等其他領域經驗，相信無論對推進香港經濟發展還是拓展合作，多方面都會有所助益。

科創一直是本屆政府關注重點，國際創科中心更是香港要建設的八大中心之一，今次不少科創界人士亦進入名單。如科技園公司主席查毅超、阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信、Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥、商湯科技董事長湯曉鷗和Google中國前總裁李開復等。

名單中亦有著名學者，如諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence、科大校長葉玉如等。

李澤鉅昨日表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

另據明報報導，港府公布成立特首顧問團，委任34名成員，其中17人曾任前特首林鄭月娥成立的「創新及策略發展顧問團」成員，包括李澤鉅等。

香港 林鄭月娥 諾貝爾

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