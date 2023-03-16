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攝理教滲透港校學生組織20年 借用大學教室

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

韓國攝理教教主鄭明析，曾流亡至香港，涉嫌在港性侵女教友，被捕後棄保潛逃至中國內地。過去20多年，攝理教在香港的活動從未停止，香港01報導，攝理教2018年成立「天運會社」，並購入葵涌工廈單位作為大本營，挺身指正教主性侵的前教友葉萱亦曾任股東。目前會社董事是香港骨幹成員，獲教主賜名「主慧星」、「主甜心」。

記者直擊攝理教大本營，亦訪問不同時期的教友，揭開過去20多年攝理教如何透過學生組織滲透香港。

攝理教過去20多年潛伏香港，挺身舉報鄭明析性侵的攝理教香港前教徒葉萱（Maple Yip），就是於2011年在銅鑼灣街頭，被學生邀約做問卷調查而加入教會，之後成為「信仰明星」，到韓國升學。

攝理教在不同時期，曾在北角、灣仔、油麻地、葵涌等地聚會，又會借用大學教室，目前攝理教的大本營，位於葵涌的一個約3400呎工廈單位。

記者在周日教會崇拜的時段，到會社直擊，現場大門緊閉，無聚會迹象。消息指，教會逢星期三、日都會在該單位聚會，更有教友會租住同一幢的單位，參與清晨禱告，但最近因為Netflix播出指責攝理教是邪教的紀錄片，而暫停聚會避風頭。

2018年，攝理教在香港成立「天運會社有限公司」，葉萱和另外兩名女教徒為公司的創始股東。天運會社於2018年，以一筆過1640多萬港元（約逾210萬美元），購入葵涌的工廈單位。

這兩名女教徒同時擔任天運會社的董事，據前教友指，她們是內部骨幹成員和「信仰明星」，分別獲教主賜名「主慧星」、「主甜心」，其中一人更是律師。

葉萱於2022年1月，將她持有的三分一股份，轉讓至攝理教的一名男牧師，消息指他負責家庭傳道。同年3月16日，葉萱在韓國開記者會，挺身舉報鄭明析性侵。

2006年，一名韓籍的前攝理教徒在港期間，受教會牧師所託，於攝理教當時位於尖沙咀金巴利道的辦公室工作，負責將收到的信件及包裹轉寄到深圳。該前教徒發現，轉寄的物品中，包含大量女教友的裸照、不雅片段，有影片拍攝到赤身露體的女教友稱鄭明析為老公，舔鄭的照片及其他物品。

該前教徒後來將載有不雅照的電腦硬碟帶回韓國，並向Exodus告發事件。電腦硬碟中大量的檔案，被韓國媒體統稱為「香港X檔案」，更因此揭發鄭明析在中國內地性侵交友和傳播邪教。

攝理教 香港 性侵

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