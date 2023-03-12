香港移民展預約增3成 85%擬出走 業界料半年內為高峰潮

第四屆「國際移民及置業博覽」錄得3.5萬人網上預約登記入場，較去年上升30%，創歷屆新高。主辦方指，預料半年內將為港人的移民高峰潮。（路透資料照片）

香港 第四屆「國際移民 及置業博覽」11日於灣仔會展舉行，有約3.5萬人次預約登記入場，較去年升30%，創歷屆新高。調查顯示，有約85%預約登記的受訪者，考慮在兩年內離港，以英國 、加拿大及澳洲為首選。

香港01報導，主辦方指，過去三年期間，港人移民查詢不斷上升，復常後機場全面恢復運作，去年不少國家收緊移民政策，及部分國家的「移民救生艇政策」，均刺激港人移民，預料半年內將為港人的移民高峰潮。

主辦方在博覽舉行前，收集預約入場人士的問卷，以調查他們的移民意向。結果顯示，85%受訪者有意在兩年內離開香港，當中15%計畫在半年內移民，主辦方指港人移民意欲有增無減，相信機場全面恢復運作，本港與海外通關，半年內為港人移民高峰潮。受訪者最有興趣的國家為英國、加拿大及澳洲，分別為38%、21%及17%。主辦方估計，由於該批國家向港人推出「移民救生艇政策」，因此帶來一定吸引力。

此外，月入15萬元（港幣，下同，約1.9萬美元）以上的家庭占36%，2萬元至5萬元占23%，2萬元以下則占19%，目的地同樣為首選英國、加拿大及澳洲。主辦方認為，數字反映移民不再是富裕家庭的專利，收入一般的家庭同樣有意向離港。

國際移民及置業博覽總監謝沛豪表示，去年不少國家改變移民政策，例如愛爾蘭及葡萄牙均取消黃金簽證，英國亦收緊部分人士的簽證申請，刺激港人加快部署移民。例如愛爾蘭在取消投資申請前，查詢以及申請率提高近三倍。

至於英國成為港人首選的移居國家，他認為主因是「BNO 5+1」政策，由於申請過程簡單，需時約一個月便可成功移居。他並指，移民的資產要求降低，加上港人平均學歷上升，降低語言問題，海外就業更方便，亦是港人考慮移民的主因之一。

他又表示，港人移民最常忽略考慮稅務問題，由於香港稅制簡單，外國不少稅項對港人非常陌生，如資產增值稅、遺產稅等，部分國家更會向移民人士，收取其海外的收入稅項，同時資產、股息以及副業收入均需要報備，建議先向移民公司及會計師了解。