拒交香港支聯會資料 鄒幸彤判4.5月放棄保釋

支聯會前副主席鄒幸彤判囚4.5個月，放棄保釋。（美聯社資料照片）

前香港 支聯會副主席鄒幸彤及兩名常委鄧岳君、徐漢光，因未能依港區國安法向當局提供有關支聯會的訊息先前被定罪，法院昨天作出量刑，3人被判囚4.5個月。3人獲准保釋等候上訴，鄒幸彤則放棄保釋。鄒親自陳情，形容法庭判刑「等同於懲罰捍衛真相的人」。

綜合香港01、明報報導，鄒幸彤沒有律師代表，她自行作求情時，提及天安門 事件及中國的人權狀況，但法官提醒她法庭非政治平台，她回應說，這次檢控本身就涉及政治，硬要將政治與法律分開，是無視現實，令本來就荒謬的審訊更荒謬。

辯方資深大律師戴啟思說，法庭基於支聯會是一個「不知名外國組織的代理人」而定罪，而該組織身分被隱去，情况特殊，自言「擔任大律師40多年來從未遇過」。

本案3名被告申請保釋等候上訴，控方一度建議新增不得接受訪問等保釋條件，又提醒法庭須按國安法的條件考慮保釋。主任裁判官羅德泉認為案件已審結，各被告有自由發言，反問控方「有何基礎阻止他們發言？」最終批准各被告以原有條件保釋，包括不得作出任何可被視為危害國安的行為或言論。

鄒幸彤表示不會接受任何限制言論自由的保釋條件，「我不懂得遵守這些（條件）」，拒絕保釋，鄧岳君和徐漢光則獲准保釋等候上訴。

法官稍早前裁決時表示，以支聯會的背景和政治目標，以及過去多年與香港和海外人士的關係等，警方有合理理由相信支聯會屬外國代理人，發出通知書要求資料屬合法。

港警先前要求支聯會交出的資料包括會計紀錄、納稅申報單及載有員工資料的文件等；但法院認為他們均毫無意圖提交任何資料，也從未提供任何資料，因此裁定各被告人罪名成立。

鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光三人是支聯會的領導幹部，支聯會於北京 制定的國安法在香港施行後被迫解散。支聯會因在香港組織燭光晚會活動而聞名，以紀念1989年中國當局鎮壓的天安門廣場民主抗議活動。批評人士表示，支聯會的解散表明香港在1997年交還給中國時所承諾的自由正受到侵蝕。

據「香港自由委員會」近日列出香港女性政治犯為爭取香港自由而被關押的天數，其中鄒幸彤逾500天。