香港故宮4月展300件卡地亞珠寶 含林青霞、何超瓊珍藏

香港故宮將於4月14日起舉辦「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽。（圖：取自香港旅遊發展局）

香港 故宮博物館 將於4月14日起，舉辦「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽，展出約300件卡地亞展品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻。這是全球首個以女性在卡地亞發展史上地位與影響為主題的大型展覽。展覽成人門票為120元，觀眾可於3月14日起購買門票。

文匯報報導，展覽共分四個部分，展出的珍品來自多位舉足輕重女性的珍藏，包括摩納哥王妃姬莉、伊莉莎白·泰萊、林青霞、劉嘉玲、何超瓊等，探索女性與珠寶之間的關係和故事，同時呈現中國藝術、世界各地藝術對卡地亞的啟發。

香港故宮博物館館長吳志華表示，展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的地位，期望觀眾可透過展品和背後傳奇女性的故事，探尋女性由古至今的地位、影響，從而開啟東西方美學之間對話。

●香港故宮文化博物館參觀資訊：

開放日期：星期一、三、四、日（上午10時至下午6時）；星期五、六及公眾假期（上午10時至晚上8時）｜星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館。

交通：免費「西九文化區循環專線」每天上午9時至晚上7時30分、每20分鐘一班；循環來回港鐵柯士甸站D出口及高速鐵路香港西九龍站J出口（近戲曲 中心）、M+、香港故宮文化博物館及西面入口（西隧收費廣場巴士站）。