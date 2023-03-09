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境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

香港新聞組／香港9日電

港府計畫修例引入非本地培訓護士，紓解人手荒，將會增設三個新途徑，包括有限度註冊、特別註冊和暫時註冊方式，期望年中可向立法會提交「護士註冊（修訂）條例草案」。

大公報報導，有限度註冊方式的申請人，不論是否香港永久性居民，都可申請來港在護士學校、院舍和護養院等工作；特別註冊制度，申請人須在衛生署、醫管局或訂明的香港機構工作，他們全職受僱一定年期後，如果表現令人滿意，就可以免試正式註冊，申請人同樣毋須必定是香港永久居民；暫時註冊制度則容許來自其他地方的護士，在香港進行短期學術交流和臨床示範。

香港護士人手嚴重不足，截至去年底，共有6.65萬名護士，預計普通科護士在中短期的人力差距會擴大。另外，護士人手正面臨人口老化的重大挑戰，據2017年的報告顯示，逾三成護士已達50歲或以上，按此推算現時這些人已接近退休年齡。

據悉，上年度醫管局註冊護士和登記護士的流失率，分別有9.1%和12.8%，而衞生署註冊護士和登記護士的流失率，就分別有11.2%和14.8%。

香港01報導，香港護士協會主席署任主席梁耀表示，由於相關修例的內容多，修例亦帶來不少隱憂，故須待周五中央執委會作出詳細討論才可以回應護協立場。前衞生服務界選委、公立醫院註冊護士劉凱文則對修例可以吸引到醫護來港成疑，認為如改善護士流失首要是改善公立醫院的工作環境，並指特別註冊做滿一定年期可免試執業是不公道，因不同國家對護士的要求接受培訓的時間都不同，如取消考試無法保障護士的質素。

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