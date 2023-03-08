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港全面通關滿月 湧140萬內地客 單日最多8.6萬人次

香港新聞組／香港8日電
香港全面通關滿月，有140萬人次內地旅客赴港，商圈生意明顯好轉，零售業更憧憬「五一黃金周」長假的消費表現。 （歐新社）
香港全面通關滿月，有140萬人次內地旅客赴港，商圈生意明顯好轉，零售業更憧憬「五一黃金周」長假的消費表現。 （歐新社）

香港與內地2月6日起恢復全面通關，過去一個月，內地訪港旅客人次持續上升，累計錄得約139.7萬人次，平均每日4.8萬人次來港。周末是內地客訪港高峰期，4日錄得8.68萬人次，是全面通關以來新高數字；而港珠澳大橋珠海公路口岸截至3月6日，出入境人數已超71萬人次，同比增長233%。

綜合媒體報導，通關後內地客增多，生意明顯好轉，珠寶鐘表業生意急升，零售業界表示，會憧憬「五一黃金周」長假的消費表現。

香港入境事務處數據顯示，內地訪港人次由通關初期的每日兩、三萬，近日已增至五、六萬左右。通關以來，較多內地訪客選擇在周六、日來港，2月11日、18日、25日及3月4日的幾個周六，均錄得周內最高人次。此外，內地來港人士多數選擇羅湖口岸、落馬洲支線、深圳灣口岸及高鐵西九龍站來港。

資料顯示，入境處於2019年全年曾錄得4361萬內地旅客入境人次，即日均約12萬內地訪客來港，而2019年1月，單月訪港旅客人次高達678.4萬，即日均約21.9萬人次，說明近日高峰的日均8萬多人次，與疫情前比較仍有一段距離，暫只恢復至七成左右。

港澳恢復全面正常通關以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流、車流迅速攀升。據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月6日，出入境人數已超71萬人次，同比增長233%，其中對港方向客流逾33.5萬人次；出入境車輛數超17萬輛次，同比增長45%。此外，自「澳車北上」政策實施以來，出入境澳門單牌數量已達4.5萬輛次。

截至3月6日，經港珠澳大橋珠海口岸往來粵港澳三地的各類旅行團已超過1000個，人數接近5萬人次。

全面通關後，內地客變多、生意明顯回升，香港化妝品零售商莎莎表示，自1月與內地通關以來，公司的內地客約占兩成多生意，來自內地客的每月銷售亦見增長。

周生生珠寶表示，2月中旬內地客流及生意都恢復至疫前三至四成。

東方表行則表示，全面通關以來，近月人流回升一成，接近恢復至疫情前的三分之一，生意增長達10%水平，普遍較受內地客歡迎的鐘表品牌銷售明顯上升。

香港 疫情 澳門

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