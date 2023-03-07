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蔡天鳳碎屍案 命案村屋已解封 未見有人出入

香港新聞組／香港7日電
疑為分屍現場的大埔龍尾村村屋，從2月24日案件揭發起，一直被封鎖調查，有執法人員輪值把守。（中新社資料圖片）
疑為分屍現場的大埔龍尾村村屋，從2月24日案件揭發起，一直被封鎖調查，有執法人員輪值把守。（中新社資料圖片）

時裝界名媛、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳（Abby Choi）因「奪宅殺機」而慘遭前夫一家肢解烹屍，疑為分屍現場的大埔龍尾村村屋，由上月24日案件揭發起，一直被封鎖調查，有執法人員輪值把守。

香港名媛蔡天鳳遭分屍案，震驚社會。（取材自Instagram）
香港名媛蔡天鳳遭分屍案，震驚社會。（取材自Instagram）

文匯報報導，村屋已經在7日解封，惟鐵閘及大門緊閉，窗戶拉上窗簾，未能視察屋內情況，早上暫時未見有人出入單位。

此外，警方在比對DNA後，確認在大埔龍尾村發現的部分遺體就是蔡天鳳。蔡天鳳慘案令人感到惋惜，網友到蔡天鳳母親「五姐」的抖音留言安慰，不過有網友發現五姐曾PO出女兒奢華衣帽間，就連房地契都露出，讓網友感嘆，有些東西不能曬。

蔡天鳳的衣帽間，放了各式愛馬仕包。（取材自抖音）
蔡天鳳的衣帽間，放了各式愛馬仕包。（取材自抖音）

另據香港01報導，蔡天鳳遇害後，許多網友到她的母親「五姐」的抖音表達哀悼之意，不過有網友發現，五姐曾在抖音上PO出女兒蔡天鳳500多呎的獨立衣帽間，不僅裝潢奢華，裡面還充滿各種名牌服飾、名牌包、珠寶等，甚至連房地契都入鏡。

有網友感嘆表示，「有些人是不能曬有些東西的，容易招來不好的，願逝者安息」、「真正真心祝福的少，多數是羡慕、妒忌的」，蔡天鳳為人和善，溫婉有禮，和家人們感情都很好，她遇害後，親友們都很痛心，不少人也對蔡天鳳感到非常惋惜。

蔡天鳳 抖音 香港

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