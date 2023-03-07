忠誠存疑？ 資深港區人代傳持BNO 被指遭勸退未爭連任

香港不少居民有資格申請英國BNO護照，是成為英國公民的捷徑。北京為免中國全國人大港區代表不夠忠誠，施壓持有者放棄西方護照。（路透）

中國新一屆人大、政協兩會正於北京 舉行。英國 金融時報昨報導，北京當局試圖消除外國影響力，並加強對香港 的控制，還逼迫香港政治菁英放棄西方護照，否則他們將無法獲選為人大代表。

報導引述現任、前任港區人代及知情人士，稱內地向香港政界和商界人士表明，需放棄外國護照及英國國民（海外）護照（BNO）才可成為本屆港區全國人大代表，並提到最少一名上屆人代因持有BNO被勸退而沒法連任。去年港區人代選舉主席團發言人譚惠珠曾表示，持外國護照中國公民可參選。

綜合港媒報導，有現任港區人大承認，港區人大選舉並無明確訂明持BNO者不能參選，惟有關方面確曾私下有暗示持BNO者不宜參選。該名港區人大更稱，確有耳聞有一至兩位「老委員」、「老代表」因持BNO而未能競逐連任。

另一名前人大代表指出，儘管北京當局先前聲稱，BNO持有者具有成為人大代表的資格，但如今所傳「訊息是你要麼放棄它，否則就別參選」。

有現任人代不具名向金融時報稱理解內地要求，因人大屬中國最重要機關之一。

中國上周末起展開年度人大會議，每屆人大代表任期為5年。去年12月，北京當局選出了36名港區人大代表，為2019年香港民主抗爭以來首批獲選的港區代表。中國當局將當年民主抗爭歸咎於「外國勢力」。

香港為前英國殖民地，儘管香港公民擁有中國護照，但許多居民也具有獲得英國海外國民（British National Overseas, BNO）旅遊文件的資格，此乃取得英國公民身分的途徑。許多港人也擁有加拿大、澳洲或美國護照。

金融時報指出，北京當局先前施行了「愛國者治港」政策，這是一項針對香港領袖角色的密集審查計畫，因為中國試圖使與西方有密切關係的當地政治人物無法取得重要職位。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，擁有外國護照或旅行文件，可能構成安全威脅。劉兆佳提及：「中國正面臨來自美國及西方的日益嚴重國安威脅。而當英國一直提供BNO，作為取得居民及公民資格的途徑……，這會產生忠誠問題。」