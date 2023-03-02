內地132所大學招港生 受理報名 3.31截止

2023/24年度內地高校招收香港中學文憑考試（DSE）學生計畫，由1日起至3月31日接受網上報名。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

2023/24年度內地高校招收香港 中學文憑考試（DSE）學生計畫，由昨日起至3月31日接受網上報名。教育局 昨日表示，今年有132所內地高等院校參加計畫，較去年新增了北京科技大學、北京交通大學，以及浙江傳媒學院。校方將根據申請人DSE成績擇優錄取，免卻香港學生參與內地聯招試。

大公報報導，根據招生 程序，各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。

教育局表示，今年有132所內地高等院校，將依據DSE成績擇優錄取參加2023年文憑試的港生，文憑試收生計畫的報名程序以網上形式進行，申請人須於3月1日至31日期間登入聯招辦的文憑試招生報名網頁，填寫申請表及上傳香港身份證掃描副本、有效「港澳居民來往內地通行證」或「港澳居民居住證」掃描副本，以及數碼證件相片。

教育局提醒，申請人可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前繳交費用並完成報名確認程序，申請人屆時會獲發考生編號。

教育局指出，申請人在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。另外，申請人可於3月1日至6月14日期間登入報名系統上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計畫」的相關資料。

根據招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

教育局補充，由局方、交流中心和學友社聯合編製的「內地高校招收香港中學文憑考試學生計畫指南」，提供文憑試收生計畫及內地升學的全面資訊，包括載列所有參加計畫的內地院校的資料、學科選擇、選科策略，以及畢業生分享等。指南已於較早前向全港中六學生派發，電子版及其他詳情亦上載到教育局網頁。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格港生，可申請內地大學升學資助計畫下的經入息審查資助或免入息審查資助。2023/24學年資助計畫的申請詳情，將於今年年中公布。