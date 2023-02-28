李家超：港3/1全面撤口罩令 醫院暫時仍未取消

港府3月1日起取消口罩令，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪仍然需要戴口罩；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）

香港 特首李家超今日在行政會議前記者會宣布，3月1日取消口罩 令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪需要戴口罩，亦強烈建議院舍負責人提出相關要求。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港01、大公報報導，陪同李家超一齊見記者的醫務衛生局局長盧寵茂補充指，全面取消口罩令是基於香港疫情 全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數會稍微上升，但認為風險可控。他強調雖然取消法定口罩令，但為保護高危險人士，港府會透過行政措施，要求市民進入健康場所等地要配戴口罩、在空氣流通欠佳地方，也建議市民戴口罩。

盧又指，全面取消口罩的原因是因為，逐步取消口罩令防疫效果不大、執行困難，及為市民帶來不便，故決定全面取消口罩令。盧認為，取消口罩令可令香港回復動力，同時取消口罩令證明所有社交距離措施，直言期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。

李家超表示，會監察本地確診數字、趨勢，從而分析本地疫情情況。他認明天起取消口罩令，是讓大眾知道香港回復正軌，認為取消口罩令後，有利本地經濟、活動、與國際競爭。

港府早前刊憲，將口罩令延長至3月8日，即市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩的措施已由2020年7月15日維持至今，已長達958天。

自1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7144宗，累計相關的死亡個案有120宗。27日錄得93宗，為高峰回落後首跌穿100宗水平。

此外，口罩令取消在即，旺角、銅鑼灣及黃埔口罩零售商戶紛打折促銷。有藥房表示，春節後已沒有再入貨。但有口罩專門店負責人相信，取消口罩令後，市民對口罩的需求不會突然減少，不過承認要及早思考轉型。有生產商則表明隨著疫情完結，傾向結束口罩廠房。