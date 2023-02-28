我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

李家超：港3/1全面撤口罩令 醫院暫時仍未取消

香港新聞組／香港28日電
港府3月1日起取消口罩令，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪仍然需要戴口罩；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）
港府3月1日起取消口罩令，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪仍然需要戴口罩；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）

香港特首李家超今日在行政會議前記者會宣布，3月1日取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪需要戴口罩，亦強烈建議院舍負責人提出相關要求。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合香港01、大公報報導，陪同李家超一齊見記者的醫務衛生局局長盧寵茂補充指，全面取消口罩令是基於香港疫情全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數會稍微上升，但認為風險可控。他強調雖然取消法定口罩令，但為保護高危險人士，港府會透過行政措施，要求市民進入健康場所等地要配戴口罩、在空氣流通欠佳地方，也建議市民戴口罩。

盧又指，全面取消口罩的原因是因為，逐步取消口罩令防疫效果不大、執行困難，及為市民帶來不便，故決定全面取消口罩令。盧認為，取消口罩令可令香港回復動力，同時取消口罩令證明所有社交距離措施，直言期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。

李家超表示，會監察本地確診數字、趨勢，從而分析本地疫情情況。他認明天起取消口罩令，是讓大眾知道香港回復正軌，認為取消口罩令後，有利本地經濟、活動、與國際競爭。

港府早前刊憲，將口罩令延長至3月8日，即市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩的措施已由2020年7月15日維持至今，已長達958天。

自1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為7144宗，累計相關的死亡個案有120宗。27日錄得93宗，為高峰回落後首跌穿100宗水平。

此外，口罩令取消在即，旺角、銅鑼灣及黃埔口罩零售商戶紛打折促銷。有藥房表示，春節後已沒有再入貨。但有口罩專門店負責人相信，取消口罩令後，市民對口罩的需求不會突然減少，不過承認要及早思考轉型。有生產商則表明隨著疫情完結，傾向結束口罩廠房。

口罩 香港 疫情

上一則

香港名媛蔡天鳳碎屍案 託夢母所在地…遺體尋獲處

下一則

重慶一路口驚見78監控 網友：以為一排鳥

延伸閱讀

香港3/1起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴

香港3/1起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴
李家超：國安風險或有潛伏 23條立法盡快完成

李家超：國安風險或有潛伏 23條立法盡快完成
李家超：爭取沙烏地油企到香港上市

李家超：爭取沙烏地油企到香港上市
李家超：冬季流感高峰期後 考慮取消口罩令

李家超：冬季流感高峰期後 考慮取消口罩令

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸