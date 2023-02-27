碎屍案 港名媛蔡天鳳疑一上車便遇害 頭顱藏湯煲

香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

香港 譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi）遭分屍命案有新進展。經連日搜尋，香港警方26日在先前尋獲的，混有「人體組織」的兩大湯鍋的其中一鍋內，發現死者頭顱，雖尚算完整，但判斷可能有人曾嘗試擊碎其頭顱，湯汁內也發現了疑似蔡天鳳的胸骨。

綜合港媒報導，警方昨日證實，在其中一個高身不鏽鋼煲檢獲頭顱，相信屬於女死者蔡天鳳，確實身分仍有待進一步DNA 和牙齒化驗，該頭骨被發現時已無人肉組織附在骨上。

法醫在該頭顱靠近右耳後面位置發現一個約6.5乘5.5厘米的洞，相信是由硬物撞擊造成，法醫料為致命原因，在煲內亦找到幾條肋骨、頭髮，以及少量人體組織，法醫在另一個細煲內發現少量人骨，死者軀幹和雙手仍不知去向。

警方26日在大埔龍尾村一村屋進行調查。 （中新社）

警方昨午亦在尖沙咀以涉嫌協助罪犯拘捕47歲姓伍女子，為死者前家翁鄺球的情婦，他們二人在月初租用案發單位，消息指該女子另以月租4萬港元（約5096美元）租下尖沙咀一個凱旋門單位供鄺港智藏匿，她現正被扣留調查。

至於前天被捕的蔡天鳳前夫鄺港智（28歲），與其父鄺球（65歲）、兄鄺港傑（31歲）一同被落案起訴謀殺罪，及涉妨礙司法公正的母李瑞香（63歲），四人今日上午在九龍城裁判法院提堂。

警方調查發現，受害人當時在車上已受襲昏迷，確實死亡時間及原因仍有待確定。據悉警方初步調查發現，蔡天鳳21日如平日準備由何文田加多利山前往大埔科學園接回與前夫所生的女兒，並在住所樓下登上前大伯鄺港傑駕駛的七人車。有閉路電視拍得七人車由何文田駛往獅子山隧道方向，惟進入隧道前，前夫登上車輛，並與蔡天鳳爭執糾纏，蔡在車內受傷流血，昏迷不醒，不排除當時已遇害，其後被載送至大埔龍尾村案發住處分屍。

警方26日在大埔龍尾村一村屋進行調查。 （中新社）

對於24日檢走兩個煲後，為何未即時化驗，西九龍總區行事部警司鍾雅倫解釋，當時煲內液體近全滿，頂層有多層脂肪凝固的物體，及紅蘿蔔、青蘿蔔、肉碎等物體，在場法醫認為即場化驗絕對不適合，為保全證物完整，決定把原封不動運至殮房，直至昨日獲得死因裁判官授權後再作化驗。