香港名媛碎屍案 前夫是通緝犯 前公公涉強姦案

蔡天鳳(圖)遭殺害，前夫一家三個男人被捕。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳 遭碎屍煲湯案，以涉嫌謀殺被捕的蔡天鳳前夫一家三個男人，原來均有不同的犯事前科。消息指，前夫為騙案通緝 犯；曾任偵緝警長的前公公早前曾捲入強姦疑案，雖沒有被起訴，但被迫辭職；前婆婆曾被頒令破產 ；前大伯亦曾因欠債被人入稟追討。

文匯報報導，據了解，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智，於2014年至2015年透過同志手機交友程式以黃金投資生意為名，遊說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元（港元，下同，約63.7萬美元） 被捕。他在2015年曾被銀行入稟追討逾10萬元欠債，2016年被人入稟高院追討157.6萬元債項。知情者透露，鄺港智在受審期間潛逃成通緝犯。

蔡天鳳的65歲前公公鄺球曾任職偵緝警長，疑為謀殺案主謀。有知情人士指，鄺球以前的私生活複雜，但為人圓滑。2005年在駐守旺角警署期間，調查一宗刑事案時認識一名女子，事後被指涉嫌強姦對方而被拘捕調查，雖然最後未有被起訴，但因名聲受損而被迫辭職。現年63歲的前婆婆李瑞香，2016年向高等法院申請破產，於2017年獲頒令破產。

擔任蔡天鳳私人司機的31歲前大伯鄺港傑，曾於2019年被銀行入稟追討23.8萬元債務。他與蔡一同出任兩間公司董事，但兩間公司於去年5月曾因合約問題，被人入稟追討約13萬元。鄺港傑在其Instagram專頁不時張貼與蔡天鳳的合照，並經常以兄妹及家人相稱，予人感覺他與蔡關係良好，詎料他在案中駕駛私家車載蔡到「殺人碎屍」村屋。