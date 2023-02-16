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1月50萬人次訪港激增3倍 逾半是內地客

香港新聞組╱香港16日電
香港旅遊發展局15日公布，1月訪港旅客激增到約50萬人次，較上月增3倍。(中通社)
香港旅遊發展局15日公布，1月訪港旅客激增到約50萬人次，較上月增3倍。(中通社)

香港取消各種防疫限制及與內地恢復正常通關後，1月訪港旅客激增到約50萬人次，是2022年12月的3倍，其中半數以上是內地客，而航班起降量及客運量則已分別回復至疫情前的50%及35%；此外，1月訪日海外旅客數目為149.73萬人，其中香港客以15.19萬人排名第3，已恢復到疫情前的98.4%。

香港旅遊發展局昨天公布，1月訪港的內地旅客約有28萬人次，其餘皆非內地客。2022年12月訪港內地客只有6萬7000餘人次，非內地客則有9萬3000多人次。

文匯報報導，1月初，香港與內地初步恢復通關，港府此後推動「你好香港」活動，向全球推廣香港旅遊、貿易和文化重點等，同時向全球旅客派發50萬張機票，以及與本地商店合作，給予旅客購物打折優惠。旅客訪港目的除了以香港作為過夜停留的中途站、探親、商務等必要出行外，休閒旅客的比例亦錄得增長。

報導指出，1月訪港的內地旅客約28萬人次，占整體56%，相較前一個月的6.7萬人次，增加逾21萬人次；而非內地旅客則有近22萬人次，已經接近2022年全年非內地旅客的總數。2023年1月，在非內地旅客中，短途旅客約為8.5萬人次，長途旅客約為5.4萬人次。

旅發局表示，隨著「Hello Hong Kong」大型全球宣傳活動啟動，向旅客送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客除了可以憑券在指定酒吧、餐廳及酒店享用迎賓飲品外，即日起更可以選擇在不同景點、零售及餐飲商戶，合共逾1500間商舖直接使用消費優惠券。

要吸引更多旅客重臨香港，提升接待力是不可或缺。今日原本有一間香港上市公司舉辦的內地企業團訪港，規模達3000人，原本計畫留宿及觀光，但由於沒有足夠的司機及旅遊巴、導遊、旅行社後勤人員等，最後改為乘搭直通巴到亞洲博覽館開會，看完表演後，就即日回去內地。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，香港要吸引更多旅客赴港，就要正視接待力的問題。

此外，香港航班起降量及客運量已分別回復至疫情前的50%及35%，但業界的人力資源仍未恢復，目前僅約5.3萬名員工在機場工作，機管局將分別與勞工處和工會合辦機場招聘。

大批港人15日晚前往紅磡觀音廟參拜，祈求觀音開庫，保佑香港全年順景、財運亨通。（...
大批港人15日晚前往紅磡觀音廟參拜，祈求觀音開庫，保佑香港全年順景、財運亨通。（中通社）

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