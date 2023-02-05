挺許家印血虧 港富豪劉鑾雄拍賣76個愛馬仕包

香港富豪劉鑾雄與妻子陳凱韻是恒大的重要股東，也是愛馬仕頂級收藏家。（取材自微博）

中國房企恒大 創辦人許家印好友、香港 富豪劉鑾雄，其掌控的華人置業因投資恒大虧損78.7億港元（約台幣300億），劉最近拿出77個名牌包委託蘇富比拍賣 ，再度成為話題。有愛馬仕（Hermès）頂級收藏家美譽的劉鑾雄，此次拍賣的包包有76款愛馬仕和1款香奈兒，總值高達1630萬元（港幣，下同，約207.7萬美元）。按照蘇富比的說法，此次是亞洲史上最大型單一藏家名牌包拍賣。

劉鑾雄的名牌包拍賣會將從1月30日進行到2月9日。（取材自蘇富比官網）

這場拍賣活動共分兩部分，年初1月30日至2月9日的拍賣是整個系列拍賣的第一部分，第二部分將於7月舉行。從蘇富比給出的估價來看，最昂貴的是200萬元的鑽石白金扣鱷魚皮包。

此次競拍最熱門就是唯一的香奈兒包，這是一款2008至2009年產的托特包，估價2萬至4萬元，截至4日，出價已達19次，最高出價為6.5萬元。

港富豪劉鑾雄拍賣77款名牌包，此次競拍最熱門就是唯一的香奈兒包包。（取材自蘇富比官網）

財新網等媒體報導，1980年代名震香江的「股壇狙擊手」劉鑾雄從27歲涉足收藏，迄今已逾45年，他對愛馬仕包情有獨鍾，曾自曝擁有超過1000個。這次他拿出的藏品中，就包括極其稀有的金屬凱莉包，到六款不同顏色和尺寸的鑽石鉑金包等，皆為過去20年名牌包史上的重要限量版。

過去以狙擊手姿態馳騁於香港股市的劉鑾雄，自1985年迅速崛起，後來發展成為擁有多家上市公司的綜合性大集團，業務擴及地產、傳媒、建築及製造業等方面。他在2022年富比士香港富豪榜中排名第六，排名時資產淨值約137億元。

由劉鑾雄實際控制的華人置業曾砸下重金買入恒大股票，在恒大陷入債務危機後，據華置2022年1月7日的公告，已因恒大投資虧損約78.7億元，按當時公允值變動計算的未變現虧損為30.5億元。

這兩年劉鑾雄一直在拍賣一些私人的收藏，總收入估計有幾十億元。有人就說劉鑾雄賣掉這些收藏，也是為了回籠資金。但他名下還有香港、倫敦的地產、股票、債券等資產，總身家至少在1000億以上，投資恒大的損失對他來說，問題不大。

劉鑾雄的解釋是有些收藏已很少欣賞了，就把這部分拿出來拍賣。實際上，劉鑾雄的收藏帝國龐大，有不少頂級藏品還沒拿出來。